Дружеството на писателите в Плевен представя новия брой на алманаха за литература, изкуство и публицистика "Мизия"

Дружеството на писателите в Плевен ще представи тази вечер новия брой на алманаха за литература, изкуство и публицистика "Мизия". Това е едно издание, което с малки прекъсвания поради наложените промени в обществения строй през 90-те години на 20-и век в България, продължава да бъде територия за талантливите литературни хора на Плевен и региона, каза за БТА Татяна Любенова от плевенското дружество.

„Мизия“ съхранява памет не само за днешния ден на литературните творци, които са сегашните членове на писателското сдружение. То има и памет за онези, положили основите на това издание и на нашето сдружение през 1978 година, отбеляза Любенова.

Алманах „Мизия“ е не само територия за литература, а е уникално за града ни издание, защото съхранява памет за културните и исторически паметници, за важните годишнини и събития на Плевен, допълни тя.

В настоящия брой са отпечатани творби на плевенски автори от областта на поезията, прозата, литературната критика, хумор и сатира, литература за деца, преводи, обособена е специална рубрика „Млади гласове“. Направен е и обзор на излязлата от печат литературна продукция на плевенските писатели през част от предходната година и първата половина на 2025 г. Включени са произведения и на автори, оставили златна следа в българската литература.

Настоящото издание на „Мизия“ е отпечатано без подкрепа от Общината, както това е ставало в предишни години, а с финансиране от спонсори, отбеляза Любенова. По думите й за едно такова издание трябва да има сигурен финансов ресурс, да не се подкрепя чрез общинския бюджет на проектен принцип, за да може да се гарантира периодиката му. Предпечатът на алманаха е дарен от плевенското издателство „Северно ехо“.

Представянето на алманах „Мизия“ ще се състои в галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“. Водещ на вечерта ще бъде Татяна Любенова. В литературното четене ще участват: Витка Витанова, Гюлшен Алиева, Люлин Занов, Лалка Павлова, Наташа Басарова, Страхил Ерменков и Татяна Любенова. Представянето ще е със специалното участие на младите таланти, които имат свои публикации в този брой - Виктория Василева, Габриела Йоновска и Кристияна Цветанова. За музикалната атмосфера на вечерта ще се погрижи цигуларят Пламен Иванов.

Новата книжка на алманаха ще бъде връчена на членовете на Дружеството на писателите, а всички останали посетители, при желание ще могат да го закупят за себе си.