Българската група Richard Manta дебютира на софийска сцена. Събитието е тази вечер в Sofia Live Club, информират организаторите.
Фронтмен е Ричард Мантарлиев – вокалист и китарист.
„Групата залага на сурова енергия, тежки китарни рифове и авторски песни, които съчетават класическия рок дух със съвременно звучене. Текстовете им са емоционални и лични, а концертите истинско преживяване, в което публиката е неразделна част от енергията на групата“, разказват от екипа.
