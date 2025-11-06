Подробно търсене

06.11.2025 06:47
Българската група Richard Manta дебютира на софийска сцена. Събитието е тази вечер в Sofia Live Club, информират организаторите.

Фронтмен е Ричард Мантарлиев – вокалист и китарист.

„Групата залага на сурова енергия, тежки китарни рифове и авторски песни, които съчетават класическия рок дух със съвременно звучене. Текстовете им са емоционални и лични, а концертите истинско преживяване, в което публиката е неразделна част от енергията на групата“, разказват от екипа.

