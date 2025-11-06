Къщата музей „Ататюрк“ в Солун ще отвори врати отново на 10 ноември след цялостна реставрация

Къща музей „Ататюрк“ в град Солун (Северна Гърция) – родното място на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк – ще бъде отворена отново на 10 ноември, след като беше осъществен проектът за реставрация и озеленяване на обекта, съобщи Генералното консулство на Турция в Солун, цитирано от „Хюриет дейли нюз“.

Генералното консулство уточни, че музеят ще отвори врати на тържествена церемония за отбелязване на 87-ата годишнина от смъртта на Ататюрк.

Реставрацията, осъществена от Турската агенция за сътрудничество и координация (TİKA) и гръцките власти, има за цел да възроди автентичния дух на сградата, като въз основа на архивни снимки и оригинални архитектурни детайли, експертите са реставрирали дървени врати, прозорци, таван и подове, които отразяват атмосферата на късния османски период, в който е роден Ататюрк. Извършено е и реновиране на дворното пространство, както и на електрическите системи на къщата музей.

Обновени са и експозициите в триетажната къща, като чрез тях посетителите могат да обогатят познанията си за историята на сградата, ранните години на Ататюрк и местната етнографска култура.