Общинският съвет в Пловдив ще връчи отличията "Почетен гражданин" и "Почетна значка" на града

Общинският съвет в Пловдив ще връчи отличията "Почетен гражданин" и "Почетна значка", е записано в дневния ред на заседанието днес, публикуван на страница на Общината.

По предложение на 12 общински съветници с отличието "Почетен гражданин" на Пловдив ще бъде удостоен художникът Матей Матеев, един от най-значимите пловдивски автори на съвременно българско изобразително изкуство, чието творчество оставя трайна следа върху културния ландшафт на града и страната, е записано в предложението.

Отличието "Почетна значка" посмъртно ще бъде присъдена на поета и драматург Иван Странджев, който е сред емблематичните гласове на съвременната българска литература, чиято съдба е дълбоко свързана с Пловдив. Със своята последователност, художествено слово и морална устойчивост Иван Странджев се утвърди като културен и нравствен ориентир за поколения пловдивчани.

Общинските съветници ще гласуват предложение на зам.-кмета инж. Хакъ Сакъбов за именуване на площадно пространство, заключено между улиците "Дондуков", "Найден Геров" и "Емил дьо Лавеле" с името площад "Журналист", предвижда още дневният ред.

Ще бъде гласувано и предложение Община Пловдив да кандидатства с проектно предложение по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г., финансирана от Министерство на младежта и спорта с обект „Реконструкция на южна, североизточна част от източна трибуна, ново футболно игрище на малко поле и обслужващи сгради“ на бул. “България“ 125 в Пловдив. При одобрение на проектното предложение необходимото финансиране в размер до 945 000 лева ще бъде осигурено от бюджета на Пловдив за 2026 г.

Общинският съвет ще гласува и шест докладни за предоставяне на съгласие за участие на районните кметове като кандидати по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения по Приоритет 2 "Подкрепа за ученици с таланти" в рамките на приоритет 2 "Модернизация и качество на образованието " на програма "Образование 2021-2027“.

Предстои да бъде гласувано предложение кметът на Пловдив да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по линиите от общинската транспортна схема на община Пловдив" и сключване на договор с избраните изпълнители. Ще бъде гласувано и прекратяване на договора за възлагане на управление на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Мина"- Пловдив", сключен с д-р Калин Калинов. Общинският съвет ще определи временно изпълняващ длъжността управител на лечебното заведение за срок до обявяване, провеждане и финализиране на конкурс за възлагане управлението на търговското дружество.