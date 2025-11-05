Подробно търсене

Концертът „Есенни настроения“ на вокалната студия на маестра Стефка Минева ще бъде представен на сцената на Старозагорската опера

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Оперни арии и песни от мюзикъли ще прозвучат на сцената на Старозагорската опера в концерта "Есенни настроения" на 8 ноември. Снимка: Държавна опера - Стара Загора
Стара Загора,  
05.11.2025
 (БТА)

Оперета и мюзикъл обединява концертът "Есенни настроения", който ще бъде представен на сцената на Държавна опера - Стара Загора от вокалната студия на маестра Стефка Минева на 8 ноември. Събитието е анонсирано на сайта на културната институция.

В концерта специално участие ще вземат солистите на Държавна опера - Стара Загора - Емилия Джурова и Борис Тасков. На рояла ще бъде Ерна Пушева, а водещ ще е Стоян Буюклиев.

В програмата са включени арии, дуети и терцети от оперети на Й. Щраус, И. Калман, Фр. Лехар, Ж. Офенбах и други, и песни от мюзикълите „Есмералда - Парижката Света Богородица“, „Моята прекрасна лейди“, „Кандид“, „Фантомът на операта“ и „Котките“. Те ще бъдат изпълнени от възпитаниците на школата Стоян Буюклиев, Сарай Диаз, Петър Янкулов, Назлъ Оя Сюмер, Кателина Георгиева, Любомира Стефанова, Анастасия Алтухова, Иван Колев и Лили Ходжева.

„Моята работа с артистите от хора започна случайно - с малка закачка между мене и диригента на хора Младен Станев”, казва маестрата. "Никога не съм си представяла, че мога да вляза дори в ролята на вокален консултант, не на вокален педагог, което е твърде отговорна професия. Помислих, че мога да помогна с това, което съм научила през годините на творческата си реализация от нашите диригенти, от работата ми в чужбина и малко по малко, с доверие от едната и другата страна започнахме да работим. Работихме повече върху интерпретацията на певците. Искам да им внуша да правят музика, а не само да пеят тонове“, разказа още Минева.

БТА припомня, че от 2016 година оперната прима Стефка Минева е вокален консултант на артист-хористи от Старозагорската опера. На 27 септември 2017 г. бe първият концерт на студията, който беше последван от концерт и през май 2022 година.

