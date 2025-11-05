България е натрупала много по-голям потенциал от това, което имаше през 80-те години, но ни трябва визия и лидерство, каза Велизар Шаламанов

България е натрупала потенциал, който е много, много по-голям от това, което имаше през 80-те години , но ни трябва визия и лидерство. Това коментира Велизар Шаламанов, директор „Отбранителна политика“ в Атлантически клуб, на конференция, посветена на визията за информационно превъзходство, в Централния военен клуб в София. Форумът е организиран от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик" и Атлантическия клуб.

Трябва ни визия и лидерство, за да реализираме това в интерес на българската армия и на българската отбрана, както и по механизмите, които съществуват в НАТО, да дадем своя принос към повишаването на този тип способности в алианса, обясни Шаламанов.

Според него 20 години след членството на страната ни в НАТО трябва да осмислим това, което днес имаме в България като постижение в академичния сектор и в индустрията - изключително добре развита софтуерна индустрия и като цяло IT сектор - разработки в сферата на изкуствения интелект и киберсигурността. Имаме Институт по информационни и комуникационни технологии в Българската академия на науките, както и 15 или 16 центъра за върхови постижения, включително в сферата на квантовите комуникации, допълни Велизар Шаламанов.