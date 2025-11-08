Подробно търсене

Селекционерът на Англия Томас Тухел призна, че отборът се нуждае от интензитета, който носи Джуд Белингам

Христо Бонински
Селекционерът на Англия Томас Тухел призна, че отборът се нуждае от интензитета, който носи Джуд Белингам
Селекционерът на Англия Томас Тухел призна, че отборът се нуждае от интензитета, който носи Джуд Белингам
Снимка: Mike Egerton/PA via AP
Лондон,  
08.11.2025 11:05
 (БТА)

Отборът на Англия се нуждае от интензитета в играта на Джуд Белингам, смята селекционерът на тима Томас Тухел, който повика играча на Реал Мадрид за световните квалификации със Сърбия и Албания следващата седмица, предаде Ройтерс.

Белингам бе оставен извън състава при победата над Латвия с 5:0, която осигури класирането на англичаните, което даде повод да се говори за конфликт между треньора и играча. Самият Тухел трябваше да се извини през юни за това, че е казал, че майка му намира поведението на Белингам на терена за "отблъскващо".

"Нямам проблем с него, нямам проблем с характера му. Той понякога е на ръба, но имаш нужда от това, за да постигнеш нещата, които той постигна", каза Тухел.

"Съобщението е, че се надяваме нещата да вървят напред и да сме сигурни, че ще постигнем нещо, защото сме развълнувани, че е в отбора и ще ни помогне", каза германецът за английския футболист.

Фил Фоудън също се завърна в състава, като Тухел каза, че планира той да бъде в центъра зад нападателя Хари Кейн по-скоро, а не по фланга, където е бил използван. Фоудън вкара два гола при победата на Манчестър Сити над Борусия Дортмунд с 4:1 в Шампионската лига, като игра на подобна позиция зад нападателя Ерлинг Холанд.

"Фоудън ще бъде в позиция 9-10 в центъра, защото имам това желание за него отдавна и мисля, че това му подхожда най-добре", смята Тухел.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:50 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация