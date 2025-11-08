Селекционерът на Англия Томас Тухел призна, че отборът се нуждае от интензитета, който носи Джуд Белингам

Отборът на Англия се нуждае от интензитета в играта на Джуд Белингам, смята селекционерът на тима Томас Тухел, който повика играча на Реал Мадрид за световните квалификации със Сърбия и Албания следващата седмица, предаде Ройтерс.

Белингам бе оставен извън състава при победата над Латвия с 5:0, която осигури класирането на англичаните, което даде повод да се говори за конфликт между треньора и играча. Самият Тухел трябваше да се извини през юни за това, че е казал, че майка му намира поведението на Белингам на терена за "отблъскващо".

"Нямам проблем с него, нямам проблем с характера му. Той понякога е на ръба, но имаш нужда от това, за да постигнеш нещата, които той постигна", каза Тухел.

"Съобщението е, че се надяваме нещата да вървят напред и да сме сигурни, че ще постигнем нещо, защото сме развълнувани, че е в отбора и ще ни помогне", каза германецът за английския футболист.

Фил Фоудън също се завърна в състава, като Тухел каза, че планира той да бъде в центъра зад нападателя Хари Кейн по-скоро, а не по фланга, където е бил използван. Фоудън вкара два гола при победата на Манчестър Сити над Борусия Дортмунд с 4:1 в Шампионската лига, като игра на подобна позиция зад нападателя Ерлинг Холанд.

"Фоудън ще бъде в позиция 9-10 в центъра, защото имам това желание за него отдавна и мисля, че това му подхожда най-добре", смята Тухел.