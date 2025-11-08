С литургия и курбан беше отбелязан храмовият празник на 118-годишната църква "Свети Архангел Михаил" в русенския квартал "Долапите"

Жители на русенския квартал "Долапите" отбелязаха храмовия празник на 118-годишната местна църква "Свети Архангел Михаил".

Протойерей Светослав Анчев отслужи света литургия. В нейния край той пожела на миряните свети Архангел Михаил и всички небесни сили да им дават закрила и подкрепа.

Кметският наместник на "Долапите" Светлин Савов честити празника на присъстващите и им припомни да дадат своя принос за довършване на ремонта на храма, изграден през 1907 година от ученика на Колю Фичето Никола Иванов от Габровско. За целта в него имаше поставени и кутии за дарения. Предстои работа по реставриране на част от стените заедно с иконописите и останалата част от интериора. Планира се и укрепване на основите, тъй като при изграждането на църквата плочите са редени направо върху пръстта, каза протойерей Анчев.

На миряните беше раздаден курбан, а празникът продължи с фолклорна програма и благотворителен концерт на Нелина, организирани с помощта на Община Русе, месарска фабрика "Бозмов" и други местни фирми.