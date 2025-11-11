Подробно търсене

Кремена Младенова
Продадоха над 16 хиляди билета за предстоящото Европейско първенство по волейбол
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
София,  
11.11.2025 16:10
 (БТА)

Над 16 хиляди билета вече се продадени за Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България ще бъде съдомакин.

„Скъпи волейболни привърженици, Благодарим ви за невероятната подкрепа към мъжкия национален отбор по волейбол! Само 4 дни след началото на продажбите вече са закупени над 16 000 билета за Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, на което София ще бъде домакин“, съобщиха от Българската федерация по волейбол (БФВ).

„За отбора и за всички, работещи за благото на българския волейбол, това е огромно признание. Благодарение на вас отново бе постигнато нещо без аналог в спортната история на България - безпрецедентни интерес и активност цели над 300 дни преди старта на първенството. Волейболът отново показа, че е силата, която обединява България!

Информация за статута на продажбите:

• Към настоящия момент са продадени общо малко над 16 000 билета (всички категории и пакетни предложения).

• Срещата България - Полша (16 септември) предизвиква най-голям интерес. Към настоящия момент за нея са останали единични места с тенденция към изчерпване.

• За да отговори на изключителния интерес конкретно към мача България - Полша, БФВ предприе действия за пренасочване на част от контингентите от пакетни предложения („Следвай отбора си - България“, „Групова фаза София - 15 мача“, „Турнирен билет София - 21 мача“) към единични билети (билети за отделен мач).

• Към момента за останалите мачове на България от груповата фаза все още са налични билети, но тенденцията и при тях е към постепенно изчерпване.

Какво следва:

Част от местата в залата (около 25%) са временно блокирани за технически, медийни и организационни нужди, както и за партньори и официални гости. Това са задължения, които БФВ има по договор с Европейската конфедерация по волейбол (CEV), партньори, както и като организатор на събитието, за да може да осигури неговото техническо и ТВ обезпечаване. Част от тези блокирани места са обвързани с конкретни срокове, в които ние като организатор сме задължени да ги запазим. След изтичане на съответните срокове и при липса на заявен интерес всички освободени места ще бъдат пускани в продажба.

Всяко ново пускане в продажба на определен контингент места ще бъде обявявано поне 24 часа предварително в нашите официални канали (уебсайт и социални мрежи), както и чрез прес съобщение до медиите в България.

Пакетните предложения „Дневен билет“, „Следвай отбора си - България/Полша/Израел/Португалия/Северна Македония/Украйна“, „Групова фаза София - 15 мача“ и „Турнирен билет София - 21 мача“ ще бъдат налични до изчерпване на предвидените за съответния пакет количества. След изчерпването им допълнителни контингенти от тези пакетни предложения няма да бъдат пускани в продажба. БФВ ще обявява своевременно, когато даден вид пакетно предложение бъде изчерпан.

БФВ гарантира, че всички налични места ще бъдат достъпни за феновете преди началото на първенството. Нашата цел е максимален брой почитатели на волейбола да имат възможност да присъстват на живо на това голямо спортно събитие, което беше и основната причина за преместването му в София.

Благодарим ви, че сте с нас! Шампиони в сърцата!", написаха от БФВ на официалния си уебсайт.

/КМ/

Свързани новини

09.11.2025 21:46

Волейболистът Владимир Николов: В България няма конкуренция

В България няма конкуренция, а освен това само в родината си човек може да бъде истински щастлив и удовлетворен - коментира по време на събитието „Кариера и живот: Защо в България?“, организирано от платформата “България те иска” (Bulgaria Wants You), Владимир Николов - бивш капитан на националния волейболен отбор на България и баща на Симеон Николов и Александър Николов, които преди броени седмици завоюваха почетното второ място на България на световното волейболно първенство.
07.11.2025 14:01

Билетите за Евроволей 2026 в София вече са в продажба

България, в ролята си на домакин на едно от най-големите спортни събития на годината, официално открива продажбата на билети за мачовете от Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026 (9-22 септември)

Към 16:33 на 11.11.2025 Новините от днес

