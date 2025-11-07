Билетите за Евроволей 2026 в София вече са в продажба

България, в ролята си на домакин на едно от най-големите спортни събития на годината, официално открива продажбата на билети за мачовете от Европейското първенство по волейбол за мъже - Евроволей 2026 (9-22 септември). Билетите са достъпни в мрежата на Eventim - https://volleybul.short.gy/CEVEuroVolley2026sofia

Българският национален тим, световен вицешампион от последния Мондиал, ще има възможността да зарадва феновете у дома с нови силни изяви в зала "Арена София". Шампионатът ще се проведе в Италия, България, Финландия и Румъния, като София е домакин на група "В", където България ще се изправи срещу Полша, Украйна, Португалия, Република Северна Македония и Израел.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев закупи първия билет за откриващия мач - символичен старт на големия волейболен празник.

Билетите са достъпни онлайн в платформата Eventim.bg - https://volleybul.short.gy/CEVEuroVolley2026sofia

"Арена София" ще бъде разделена на три категории за тези мачове. Предвидена е продажбата на входни талони само за един мач, а достъпни за публиката ще бъдат и пакетни билети по дни или за цялата групова фаза и директните елиминации. Цените започват от 48.90 лева за единичен мач и достигат до 977.90 лева за пакетен пропуск за всички мачове от турнира в столицата.