ФНА: Броят на жертвите на тайфуна "Фунуон" във Филипините достигна 25

Броят на жертвите на тайфуна "Фунуон" във Филипините достигна 25, съобщи днес националната служба за гражданска защита, цитирана от Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Заместник-администраторът на службата Бернардо Алехандро уточни, че 19 от загиналите са от административния регион Кордилера. Освен това трима от загиналите са в Кагаян, както и по един регистриран в Бикол, Западен Висайас и Източен Висайас.

Според Алехандро 29 души са ранени, а двама са в неизвестност. Супертайфунът е засегнал над 2,4 милиона души.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши е разпоредил непрекъснати спасителни операции, като е инструктирал всички държавни агенции да останат в пълна готовност за действия след бурята и да продължават да следят ситуацията.

