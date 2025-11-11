ФНА: Броят на жертвите на тайфуна "Фунуон" във Филипините достигна 25

Подробно търсене

Габриела Иванова
Снимка: ФНА
Манила ,  
11.11.2025 16:12
 (БТА)

Броят на жертвите на тайфуна "Фунуон" във Филипините достигна 25, съобщи днес националната служба за гражданска защита, цитирана от Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Заместник-администраторът на службата Бернардо Алехандро уточни, че 19 от загиналите са от административния регион Кордилера. Освен това трима от загиналите са в Кагаян, както и по един регистриран в Бикол, Западен Висайас и Източен Висайас.

Според Алехандро 29 души са ранени, а двама са в неизвестност. Супертайфунът е засегнал над 2,4 милиона души.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши е разпоредил непрекъснати спасителни операции, като е инструктирал всички държавни агенции да останат в пълна готовност за действия след бурята и да продължават да следят ситуацията.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)

