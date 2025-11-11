Маршрути за наблюдение на мечки в Родопите могат да привлекат повече туристи за „бавно пътуване“, заявиха еколози в Смолян

Маршрути за наблюдение на мечки в Родопите могат да бъдат алтернатива за развитие на екотурзъм. Това коментираха еколози в Смолян по време на среща дискусия на тема „Мечката в контекста на екотуризма: възможности и перспективи“, организирана от сдружение „Нови хоризонти“ и WWF България.

Участниците в дискусията потърсиха по-общ подход в решаването на проблемите, свързани с конфликта човек – мечка и опазване на защитени видове в планинския район.

Най-новите тенденции в европейския туризъм показват, че се повишава търсенето на екскурзии и преживявания на открито, посочи Светослав Велков, специалист по екотуризъм. Представяйки основните тенденции в туризма в Европа през 2024 г., Велков посочи, че туристът все повече се насочва към бягство от градската среда и възстановяване на връзката с природата. Около 75% от населението на Европа живее в градовете, което е свързано с високи нива на стрес и замърсяване, допълни той. Според него туристите търсят уникални, неповторими преживявания, които ги свързват с местната култура, традиции и начин на живот. Като тенденция се очертава понятието „бавно пътуване“, което е контрапункт на бързото разглеждане на забележителности. Тези форми на туризъм, като ботанически и турове за наблюдения на диви животни, са все по търсени, носейки и много ползи за нашето здраве, например по-ниски нива на кортизол и по-високи на серотонин, смята Велков.

За Смолян и района са особено подходящи тези туристи, които търсят потапяне в средата и „бавно пътуване“, допълни Велков. Той уточни, че прогнозите за 2025 г. сочат очакван ръст от 13% по отношение на екотуризма и 4% - при масовия туризъм. Велков представи успешни примери за разгръщане на турове за наблюдение на мечки в Румъния и Словакия. Предлагат се услуги както за фотографи, които снимат мечки и дивата природа, така и за туристи.

Маршрути за наблюдение на мечки могат да се видят и в Родопите, в района на Девин. Те бяха представени от местно ловно-рибарско сдружение, което е организатор на подобен алтернативен туризъм. Разработването на продукти за екотуризъм в Родопите може да удължи активния сезон, посочиха участници в дискусията.

Ние сме гости в един дом и трябва да се съобразяваме с домакините, за да не им пречим по никакъв начин, каза Станислав Чувитев, планински водач, за същността на конфликта човек – мечка в планинския район.

В години с оскъдна реколта на диворастящите плодове, подобно на това лято, мечките обичайно слизат по-близо до населените места в търсене на храна, уточниха участници в дискусията. Еколози отбелязаха като проблем наличието на хранилки за дивеча, поставяни от ловците в близост до села. Това подхранване на дивеча в близост до населени места се очертава като проблем, тъй като там идват и мечките, посочи Михаела Йорданова, еколог и преподавател в курс за планински водачи.

В дискусията се включиха еколози, природозащитници, хотелиери, планински водачи, представители на туристическия бранш и неправителствени организации от област Смолян. Срещата се организира в рамките на проект „Съжителство с мечките - да говорим за тяхното опазване“, финансиран по програма "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV) на Европейския съюз.