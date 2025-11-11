Подробно търсене

Меси: „Времето ми в ПСЖ не беше приятно, не ми доставяше удоволствие това, което правех"

Боян Денчев
Меси: „Времето ми в ПСЖ не беше приятно, не ми доставяше удоволствие това, което правех"
Меси: „Времето ми в ПСЖ не беше приятно, не ми доставяше удоволствие това, което правех"
снимка: АР, Michael Laughlin
Маями,  
11.11.2025 16:25
 (БТА)

Аржентинският нападател на Интер Маями Лионел Меси сподели спомените си за времето си в Пари Сен Жермен. Футболистът премина от Барселона във френския клуб през 2021 г. и ще играе за парижани до лятото на 2023 година.

„Може да изглежда, че времето ми в Париж беше кошмар, но това не е вярно. Когато казвам, че не беше приятно, имам предвид, че не се наслаждавах на това, което правех, на това, което обичам да правя – да играя футбол, ежедневието, тренировките, мачовете, защото просто не се чувствах добре. Но, честно казано, това беше прекрасно преживяване за нашето семейство“, цитира Sport.es думите на Меси.

С ПСЖ аржентинецът стана двукратен шампион на Франция и носител на Суперкупата на страната. Нападателят изигра 75 мача за отбора във всички състезания, отбелязвайки 32 гола и правейки 35 асистенции.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:32 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация