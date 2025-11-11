Външните министри на България и Ливан се договориха за механизъм за съживяване на двустранните отношения между двете страни

Външният министър на България Георг Георгиев и министърът на външните работи и емигрантите на Ливан Юсеф Раджи се договориха за установяването на съвместен механизъм, който да послужи като основа за съживяване и надграждане на двустранните отношения. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Двамата министри се срещнаха в рамките на официалното посещение на президента на Ливан Жозеф Аун в България по покана на президента Румен Радев. Вчера Радев посрещна ливанския си колега с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София. Българският държавен глава и ливанският президент дадоха съвместни изявления пред медиите след срещата си.

В рамките на днешната си среща двамата външни министри изтъкнаха необходимостта от възобновяване на политическите консултации между двете министерства на външните работи и тяхното регулярно провеждане.

Министър Георгиев определи визитата на президента Жозеф Аун като „нова страница“ в двустранните отношения и подчерта, че стабилността и просперитетът на ливанската страна са от голямо значение не само за България, но и за целия регион на Близкия изток. Георгиев приветства усилията на държавния глава и ливанското правителство за укрепване на държавните институции, осъществяване на амбициозните икономически реформи и постигане на стабилност, посочват от МВнР.

Външният министър посочи, че България би могла да бъде силен глас в подкрепа на ливанската страна в рамките на ЕС по отношение на политиките на общността.

От своя страна, ливанският външен министър изрази готовността си за сътрудничество и за съживяване и надграждане на отношенията след известен период на застой. Той приветства традиционните приятелски връзки между двете страни.

В хода на разговора бяха отбелязани значителният неизползван потенциал и множеството възможности за сътрудничество във всички сфери от взаимен интерес. Бяха обсъдени още и перспективите за възстановяване на директната самолетна линия между София и Бейрут, посочват още от МВнР.

Двамата министри обмениха мнения и по редица регионални и международни въпроси.