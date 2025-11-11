Екипажът на китайската мисия "Шънчжоу-20", чието връщане на Земята беше отложено, е в "добро състояние"

Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20", чието завръщане на Земята беше отложено, след като корабът им беше ударен от космическа отломка, са в "добро състояние", предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA). От съобщението на агенцията става ясно, че екипажът "живее и работи нормално" на орбиталната станция.

Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20" трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември. Планираното им завръщане обаче беше отложено, след като корабът им беше ударен от малка космическа отломка.

В очакване да бъде определена дата за връщането му на Земята екипажът на мисията провежда тестове и учения.

Тримата тайконавти Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе пристигнаха на китайската орбитална станция "Тянгун" през април и приключиха шестмесечната си мисия.

Корабът на мисията "Шънчжоу-21", чийто екипаж трябваше да ги смени, успешно се скачи с космическата станция на 1 ноември. За първи път с екипажа пътуваше и група мишки за експерименти в космоса.

Китай отбелязва стабилен напредък в космическата си програма след 2003 г. Страната успя да построи собствена космическа станция и има за цел да изпрати човек на Луната до 2030 г.