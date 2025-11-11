Подробно търсене

Елена Христова
Екипажът на китайската мисия "Шънчжоу-20", чието връщане на Земята беше отложено, е в "добро състояние"
Тайконавтите от мисията "Шънчжоу-20", чието връщане на Земята беше отложено, след като корабът им беше ударен от космическа отломка. Снимка: АП/Andy Wong
Пекин,  
11.11.2025 16:01
Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20", чието завръщане на Земята беше отложено, след като корабът им беше ударен от космическа отломка, са в "добро състояние", предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA). От съобщението на агенцията става ясно, че екипажът "живее и работи нормално" на орбиталната станция.

Тримата тайконавти от мисията "Шънчжоу-20" трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември. Планираното им завръщане обаче беше отложено, след като корабът им беше ударен от малка космическа отломка.

В очакване да бъде определена дата за връщането му на Земята екипажът на мисията провежда тестове и учения. 

Тримата тайконавти Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе пристигнаха на китайската орбитална станция "Тянгун" през април и приключиха шестмесечната си мисия. 

Корабът на мисията "Шънчжоу-21", чийто екипаж трябваше да ги смени, успешно се скачи с космическата станция на 1 ноември. За първи път с екипажа пътуваше и група мишки за експерименти в космоса.

Китай отбелязва стабилен напредък в космическата си програма след 2003 г. Страната успя да построи собствена космическа станция и има за цел да изпрати човек на Луната до 2030 г.

31.10.2025 19:29

Китайската космическа мисия „Шънчжоу-21“ бе изстреляна към орбиталната станция „Тянгун"

Китайската космическа мисия „Шънчжоу-21“ и екипажът ѝ, в който участва и най-младият тайконавт в историята, излетяха днес с ракетата-носител „Чанчжън-2F“ („Лонг Марч“) от космическия център „Цзюцюан“ в северозападен Китай, съобщи Ройтерс, цитирайки китайската държавна агенция Синхуа.
31.10.2025 14:35

Китай изпраща най-младия си тайконавт в космоса

Трима тайконавти, сред които е и най-младият в историята на Китай, се отправят днес към космическата станция "Тянгун", за да подсилят техническия опит на страната в стремежа й да изпрати хора на Луната до 2030 г., предаде АФП.
25.06.2025 17:41

Екипажът на мисията "Шънчжоу-20" се подготвя за космическа разходка

Членовете на екипажа на "Шънчжоу-20, които понастоящем се намират на китайската космическа станция "Тянгун", ще направят втора космическа разходка през следващите няколко дни, предаде Синхуа, позовавайки се на Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

