Елена Христова
Китай изпраща най-младия си тайконавт в космоса
Екипажът на мисията "Шънчжоу-21". Снимка: АП/Andy Wong
Цзюцюан, Китай ,  
31.10.2025 14:35
Трима тайконавти, сред които е и най-младият в историята на Китай, се отправят днес към космическата станция "Тянгун", за да подсилят техническия опит на страната в стремежа й да изпрати хора на Луната до 2030 г., предаде АФП.

Мисията "Шънчжоу-21" ще стартира с ракета-носител "Чанчжън-2F" ("Лонг Марч") от центъра "Цзюцюан" в северозападната част на Китай.

Тримата тайконавти ще заменят колегите си Чън Дун, Чън Чжунжуй и Ван Цзе от мисията "Шънчжоу-20", които ще се завърнат на Земята след няколко дни. 

Мисията "Шънчжоу-21" ще продължи шест месеца и ще включва основно провеждането на научни експерименти. Планирани са и излизания в открития космос, по време на които тайконавтите трябва да инсталират щитове против отломки на космическата станция "Тянгун".

У Фей е напът да стане най-младият тайконавт в историята на Китай, изпратен в космоса. Ден преди старта 32-годишният инженер каза, че се чувства "невероятно щастлив да участва в това приключение".
       
Екипажът ще бъде ръководен от 48-годишния пилот Чжан Лу, който вече е участвал в мисията "Шънчжоу-15". 

Третият член на екипажа е 39-годишният специалист по полезни товари Чжан Хунчжан.

Четири мишки - две мъжки и две женски, също ще участват в пътуването. С тях Китай ще проведе първите си експерименти с гризачи в орбита.

Корабът "Шънчжоу-21" трябва да се скачи със станцията "Тянгун" между три и четири часа след излитането.
       
Китай усилено развива космическите си програми от около тридесет години, инвестирайки милиарди евро в този сектор, за да достигне нивото на САЩ, Русия или Европа.
       
Китайската космическа станция "Тянгун" е емблематичен проект. Изграждането й приключи през 2022 г. и се очаква тя да бъде в експлоатация на най-малко 10 години. 

Китай, превърнал се в космическа сила, през 2019 г. изпрати за първи път в историята космически апарат - сондата "Чанъе-4", на обратната страна на Луната.

