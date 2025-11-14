Екипажът на китайската мисия „Шънчжоу-20" кацна в пустинята Гоби

Eкипажът на мисията "Шънчжоу-20" се завърна на Земята от космическата станция на „Тянгун“ с повече от седмица закъснение, тъй като техният космически кораб бе повреден след сблъсък космическа отломка, съобщи Асошиейтед прес.

Тайконавтите се завърнаха с пристигналия на космическата станция на 1 ноември кораб „Шънчжоу-21", който достави новия тричленен екипаж за заместване на предишния, съобщи Китайското инженерно управление за пилотирана космонавтика.

Не е ясно дали промяната на използвания кораб ще засегне графика на бъдещите мисии към космическата станция „Тянгун“. Корабът „Шънчжоу-22" ще бъде изстрелян, но не е уточнено кога., отбелязва Асошиейтед прес.

Капсулата, с която се завърнаха, се спусна с парашут, преди да се приземи в отдалечено място в китайската пустиня Гоби, около пет часа и половина, след като напусна космическата станция.