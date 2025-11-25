Подробно търсене

Китай изстреля космическия кораб „Шънчжоу-22“

Теодора Йорданова
Китай изстреля космическия кораб „Шънчжоу-22“
Китай изстреля космическия кораб „Шънчжоу-22“
Космическия кораб „Шънчжоу-21“ бе изстрелян в Космоса на 31 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Andy Wong
Пекин,  
25.11.2025 09:12
 (БТА)

Китай изстреля космическия кораб „Шънчжоу-22“, който ще бъде използван през 2026 г. от тримата астронавти, които се присъединиха към космическата станция „Тянгун" на 1 ноември тази година, съобщи Асошиейтед прес.

По-рано този месец друг екип от тайконавти от мисията „Шънчжоу-20“ забави връщането си на земята с девет дни заради повреда на илюминатора на „Шънчжоу-20“. Те се върнаха на земята, използвайки космическия кораб „Шънчжоу-21“, който бе оставил поредния екип на космическата станция „Тянгун".

Тримата космонавти кацнаха благополучно на Земята, но оставиха заместващия екип временно без гарантиран превоз за връщане в случай на извънредна ситуация.

Повреденият космически кораб „Шънчжоу-20“, който остава в Космоса, ще бъде върнат по-късно на Земята, за да му бъде направена оценка, съобщи китайската държавна телевизия CCTV.

„Тянгун“, което означава „Небесен дворец“, приютява първия си екипаж през 2021 г. Тя е по-малка от Международната космическа станция, която работи вече 25 години.

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

14.11.2025 12:00

Екипажът на китайската мисия „Шънчжоу-20" кацна в пустинята Гоби

Китайските астронавти се завърнаха на Земята от космическата станция на  „Тянгун“, след повече от седмица закъснение, защото техният космически кораб „Шънчжоу“ 20 бе повреден, след като вероятно е бил ударен от костимечска отломка, съобщи Асошиейтед

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:38 на 25.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация