Тайконавти от „Шънчжоу-21“ извършиха първата космическа разходка в рамките на новата мисия

Михаил Евлогиев
Китайската ракета-носител „Чанчжън-2F“ („Лонг Марч“). Снимка: Lian Zhen/Xinhua via AP
Пекин,  
09.12.2025 16:35
 (БТА)
Екипажът на космическия кораб „Шънчжоу-21“ от китайската орбитална станция „Тянгун“ извърши първата си космическа разходка от текущата мисия, предаде Синхуа, позовавайки се на съобщение от офиса на Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

Според информацията тайконавтите са инспектирали и фотографирали повреден илюминатор на космическия кораб „Шънчжоу -20“ от предишната мисия. Работата, която включваше използването на роботизирана ръка, е продължила осем часа и е приключила в 18:45 ч. пекинско време. Екипажът на „Шънчжоу -21“, който пристигна на станцията на 1 ноември, също така инсталира устройство за защита на станцията от космически отломки и извърши поддръжка на системата за термичен контрол, посочиха още от Китайската програма за космически полети.

За капитана на екипажа Чжан Лу това беше първо излизане в космоса след две години и половина пауза. Неговия подчинен, роденият през 1993 г. У Фей, пък стана най-младият тайконавт, извършил ремонтна дейност извън станцията.

Космическият кораб „Шънчжоу -20“, след като изпълни планираната си мисия, остава в орбита, след като не успя да се върне на Земята поради повреди в резултат на сблъсък с космически отломки. Екипажът му използва капсулата „Шънчжоу -21“ и успешно се завърна у дома на 14 ноември след шест месеца на станцията.

Китайската станция се намира на височина приблизително 400 км. Проектирана е да побере трима души или до шестима за кратки периоди по време на ротация на екипажите. Т-образният комплекс, с три докинг порта и шлюз за излизане в открития космос, тежи 66 тона, а обемът на работния отсек достига 110 кубически метра. През 2022 г. орбиталното съоръжение започна да работи нормално и започна да участва в международни проекти.

/ХК/

