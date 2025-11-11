Техническият университет – София бе домакин на откриваща среща по Проект BG16RFPR-1.014-0006 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Под мотото на проекта “Заедно създаваме“ събитието се състоя в новоизградената многофункционална зала на центъра в кампус „Студентски град“. Вторият етап на проекта стартира от март 2025 г. и продължава до декември 2029 г. като публичното финансиране е малко над 30 млн. лв. От тях 70% от инвестицията е в т.нар. меки мерки: публикации, патенти, заплащане на изследователи и мобилност. През началния етап 75% от финансирането бе отделено за изграждане на инфраструктурата.

Чл.-кор. проф. дн инж. Георги Тодоров акцентира върху работата през втория етап и отбеляза, че предстои доизграждане на инфраструктурата, увеличаване на екипите и активиране на младите учени, за да се разрасне научната среда - да има научно общество, което да работи съвместно, да споделя и генерира идеи и това да ражда технологичен напредък. Не на последно място тези усилия трябва да бъдат насочени към индустрията и към световната научна общност. В момента важен измерител на дейностите са публикациите от световна класа и иновациите, изразяващи се в патенти, полезни модели и договори за внедряване с бизнес организации – както в България, така и по света. Не трябва да се подценява нито един от факторите и затова чистата наука и иновациите трябва да се реализират през големи проекти и партньорства със световни университети и изследователски центрове и фирми, което Техническият университет – София отдавна прави.

За новите проекти през втория етап проф. Тодоров каза, че ТУ – София участва в европейски проект от програмата Chips Act по микроелектроника, а вече са в ход и редица други с бизнеса, включително в Италия, Германия при които става въпрос за развитие на продукти и създаване на нови технологии. С партньорите също има общи проекти, например с Химико-технологичен и металургичен университет се изпълнява голям проект за енергийната стратегия на България, възложен от правителството. Резултатите от него ще станат основа на енергийната стратегия в частта й за декарбонизация. Със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се работи в областта на микро- и нанотехнологиите. С Института по електрохимия на БАН ТУ - София има проект, който ще се внедри в реалния бизнес нов клас батерии.

За реализацията на втория етап на проекта Техническият университет – София разчита на привличането на млади учени. Петима отличници на випуските са останали в университета като докторанти, а някои от тях са вече и асистенти. Преди години, отбеляза проф. Тодоров е било немислимо най-добрите да останат в университета, защото са били привличани от бизнеса. Според него днес младите дават ново ниво на образованието, защото без добри преподаватели, без водещи изследователи няма как да се създават инженери от световна класа.

