Инфлацията в Чехия остава непроменена на ниво от 2,5 процента през октомври

Инфлацията в Чехия се е запазила на равнище 2,5 на сто през октомври, показват окончателните данни на Чешката статистическа служба, цитирани от ДПА. Нивото съвпада с предварителната оценка, публикувана на 5 ноември.

Темпът е леко по-висок спрямо септември, когато инфлацията беше 2,3 на сто, като увеличението е движено основно от поскъпване на храните и здравеопазването.

На годишна база цените на храните, алкохола и тютюна са нараснали с 3,6 процента при 2,7 процента месец по-рано, а разходите за здравеопазване - с 3,2 процента. Цените на облеклото и обувките са намалели с 1,7 процента.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,5 процента, основно заради по-високите цени на хранителните продукти, уточнява статистическата служба.