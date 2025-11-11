Подробно търсене

Инфлацията в Чехия остава непроменена на ниво от 2,5 процента през октомври

Бойчо Попов
Инфлацията в Чехия остава непроменена на ниво от 2,5 процента през октомври
Инфлацията в Чехия остава непроменена на ниво от 2,5 процента през октомври
Снимка: AP/Michael Probst, архив
Прага,  
11.11.2025 16:15
 (БТА)

Инфлацията в Чехия се е запазила на равнище 2,5 на сто през октомври, показват окончателните данни на Чешката статистическа служба, цитирани от ДПА. Нивото съвпада с предварителната оценка, публикувана на 5 ноември.

Темпът е леко по-висок спрямо септември, когато инфлацията беше 2,3 на сто, като увеличението е движено основно от поскъпване на храните и здравеопазването.

На годишна база цените на храните, алкохола и тютюна са нараснали с 3,6 процента при 2,7 процента месец по-рано, а разходите за здравеопазване - с 3,2 процента. Цените на облеклото и обувките са намалели с 1,7 процента.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,5 процента, основно заради по-високите цени на хранителните продукти, уточнява статистическата служба.

 

/БП/

Свързани новини

31.10.2025 21:50

Какво се казва в програмната декларация на бъдещото чешко правителство?

Нововъзникващата в Чехия управляваща коалиция на движението „Действие на недоволните граждани“ АНО), крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ и дясното движение на „Автомобилистите“ изпрати в канцеларията на чешкия президент своя проект за програмна декларация на заформящото се правителство, съобщиха чешки медии.
25.08.2025 16:42

Чешкото икономическо доверие се подобрява през август

Икономическото доверие в Чехия се подобрява през август след спад през предходния месец, показват резултатите от проучване на националната статистическа служба на страната, огласено днес и цитирано от ДПА. Индексът, отразяващ нивото на икономическо

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:31 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация