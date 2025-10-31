Какво се казва в програмната декларация на бъдещото чешко правителство?

Нововъзникващата в Чехия управляваща коалиция на движението „Действие на недоволните граждани“ (известно с абревиатурата си на чешки език АНО), крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и дясното движение на „Автомобилистите“ изпрати днес следобед в канцеларията на чешкия президент своя проект за програмна декларация на заформящото се правителство, съобщиха чешки медии. Чешката национална телевизия публикува на уебсайта си целия текст на проекта.

В уводната част на проекта, в която заформящата се коалиция излага своите основни приоритети, се казва, че новото правителство ще постави акцент върху сигурността, справедливостта, достъпността на услугите, подкрепата за семействата и социалната солидарност.

Като главни стратегически цели на правителството са посочени гарантирането на по-евтина енергия за домакинствата и предприятията, гарантирането на енергийна сигурност, гарантирането на достъпно здравеопазване и достъпни жилища, справедливи пенсии и функционираща социална система, в рамките на която пенсионната възраст да не бъде покачвана над 65 години, гарантиране на сигурността на страната и гражданите ѝ.

Като свои приоритети новото правителство посочва също помощ за гарантирането на икономическия растеж и инвестициите, развитие на транспортната инфраструктура, дигитализация на държавната служба, намаляване на административните тежести, подкрепа за иновациите, проучванията, съвременните технологии и развитието на дигиталната икономика. Заформящата се коалиция обещава още да гарантира качествено образование и развитие на спорта, а също така стабилност и прозрачност на обществените финанси.

В проекта се казва също, че новото правителство ще работи за това Чехия да е сред проспериращите, стабилните и сигурните страни в Европа.

Заформящата се коалиция обещава да вземе мерки срещу сивата икономика и да не увеличава данъците. В проекта за програмна декларация е записано, че ще бъдат намалени данъците за семействата, едноличните търговци, студентите и компаниите.

В проекта се казва също, че чешката крона е ключът към икономическия суверенитет на Чехия и че новото правителство се ангажира да не приема еврото и да не предприема никакви стъпки към неговото приемане. Възникващата управляваща коалиция обещава още да запише в конституцията, че валутата на Чехия е кроната, а също така в основния закон да бъде записано правото да се ползват пари в брой като законно платежно средство.

Новите управляващи обещават също да изградят силни, съвременни и професионални силови структури, които ще бъдат финансирани и мотивирани по такъв начин, че да са в състояние да защитават всекидневния живот на хората и вътрешната сигурност на страната. Предвижда се да бъдат съхранени правата на законните собственици на оръжия.

В проекта се казва още, че новото правителство ще възприеме политика на нулева толерантност по отношение на незаконната миграция, ще отхвърли пакта на Европейския съюз за миграцията и ще приеме нов закон за миграцията и предоставянето на убежище.

Нововъзникващата коалиция отбелязва в проекта, че силната и модерна отбрана е една от основните предпоставки за суверенитета и сигурността на Чехия. Тя обещава да изгради професионална и високотехнологична армия, която ще бъде в състояние да защитава чешката територия, населението на страната и нейните съюзници.

Що се отнася до външната политика, заформящото се правителство обещава да изхожда от принципа на държавния суверенитет, защитата на чешките граждани и защитата на чешките национални интереси и икономически приоритети. В проекта се отбелязва, че правителството ще води реалистична, професионална и прагматична външна политика, която ще произтича от чешките интереси, като същевременно ще бъдат уважавани чуждестранните партньори.

Очертаващата се управляваща коалиция обещава да поддържа добри двустранни отношение със съседните на Чехия страни, като бъде поставен акцент върху икономическото сътрудничество, трансграничните проекти и дългосрочната стабилност на региона. В проекта се казва, че новото правителство ще развива стратегическия диалог със съседните страни и че ще направи всичко за обновлението на отношенията във Вишеградската четворка (обединение, в което членуват Полша, Словакия, Чехия и Унгария - бел. ред.).

Очаква се АНО, СПД и „Автомобилистите“ да подпишат коалиционно споразумение и официално да представят програмата на новото правителство в понеделник, един час преди началото на първото заседание на новоизбрания състав на долната камара на чешкия парламент.

АНО на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш постигна убедителна победа на изборите, като получи 34,5% от гласовете на избирателите (с което си гарантира 80 депутати в новия състав на долната камара на парламента).

На второ място, с 23,3%, се класира управлявалата досега дясноцентристка коалиция „Заедно“ (52 депутати). Третото място бе заето от либералната „Кметове и независими“, която досега също беше част от правителството, с 11,2% (22 депутати). На четвърто място се нареди либералната и проевропейска Партия на пиратите, която до миналата година беше част от правителството, с 8,9% от гласовете (18 депутати).

На пето място се класира СПД със 7,8% от гласовете (15 депутати).

Шестият субект в новия парламент са „Автомобилистите“, които спечелиха 6,8% от гласовете (13 депутати). "Автомобилистите" за първи път влязоха в парламента.

Още преди изборите „Заедно“, „Кметове и независими“ и Партията на пиратите категорично изключиха каквато и да било сътрудничество след вота с АНО. Това до голяма степен предопредели развитието на следизборните събития. Още в победоносната си вечер след изборите Андрей Бабиш заяви, че ще разговаря със СПД и „Автомобилистите“ за съставянето на ново правителство. Заедно АНО, СПД и „Автомобилистите“ ще разполагат със 108 депутати в новия парламент, което им дава относително комфортно мнозинство в 200-местната долна камара.