Чешкият президент Петър Павел официално натовари Андрей Бабиш да сформира правителство

Божидар Захариев, БТА
Андрей Бабиш напуска президентството след разговор с чешкия държавен глава Петър Павел, 5 октомври 2025 г. - снимка: AP/Darko Bandic
27.10.2025 16:36
Чешкият президент Петър Павел днес официално натовари лидера на движението „Действие на недоволните граждани“ (известно с абревиатурата си на чешки език АНО), милиардера и бивш премиер на Чехия Андрей Бабиш да води преговорите за сформирането на ново правителство, съобщи чешката новинарска агенция ЧТК.

От парламентарните избори на 3 и 4 октомври досега Бабиш водеше неофициални преговори със своите потенциални и вероятни коалиционни партньори от крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и от дясната партия на „Автомобилистите“, която се обявява против зелените политики на Европейския съюз. Само седмица след изборите бе обявено, че АНО, СПД и „Автомобилистите“ са постигнали принципно съгласие за коалиционно правителство и са се договорили за разпределението на министерските кресла, като преговорите продължиха с изясняване на това как могат да бъдат съчетани предизборните програми на трите партии.

Неофициалните преговори бяха помрачени от случая с предполагаеми расистки изявления в социалните мрежи в миналото на досегашния евродепутат и почетен председател на „Автомобилистите“ Филип Турек, който е спряган за министър на външните работи.

Президентската канцелария заяви, че Андрей Бабиш е обещал на държавния глава да го запознае с все още непубликуваното коалиционно споразумение и с приоритетите от програмата на заформящото се правителство във втората половина на седмица. Съобщено бе, че днес Петър Павел е разговарял с Бабиш най-вече за външната политика и политиката в сферата на сигурността. По-рано президентът каза, че ще отдели специално внимание на това да гарантира, че новото правителство няма по никакъв начин да поставя под въпрос членството на Чехия в Европейския съюз и НАТО. Тези думи на Павел бяха продиктувани не на последно място от предизборните обещания на СПД, че ще се бори за законодателство за референдумите, което да предвижда и възможност за гласуване за излизане от ЕС и НАТО. В хода на преговорите за съставяне на правителство обаче СПД значително смекчи позицията си за референдумите, като между преговарящите страни бе постигнато разбирателство, че членството в ЕС и НАТО няма да бъде поставяно под въпрос чрез референдум. Въпреки че СПД няма да участва с политически номинации, а с експерти в новото правителство, се очаква председателят на крайнодясната сила Томио Окамура да стане председател на парламента.

ЧТК отбелязва, че по информация на президентската канцелария Андрей Бабиш засега не е представил на президента Петър Павел имената на бъдещите министри, но е споменал някои имена, обсъждани от политическите партии. Президентът е изразил очакването си, че Бабиш ще предложи кабинет, който няма да отслабва принципите на демократичната държава, както са очертани в конституцията.

Съобщено бе също, че президентът е готов да разговаря с кандидатите за министри и да обсъди с тях приоритетите и позициите им.

Датата на следващата среща на Павел с Бабиш ще бъде определена съобразно потребностите и развитието на ситуацията, заяви чешкото президентство.

„Тя ще зависи най-вече от председателя на АНО, от това кога той и политическите му партньори ще одобрят основните документи и личностите“ в новото правителство, подчерта президентската канцелария.

Андрей Бабиш се срещна тази сутрин с президента Петър Павел. След срещата си с държавния глава, Бабиш каза пред журналисти, че е информирал държавния глава за протичането на преговорите за сформиране на ново правителство.

Бабиш каза, че ще представи на президента имената на министрите, след като заформящото се правителство финализира своята програмна декларация и коалиционното споразумение, и в долната камара на чешкия парламент започнат разговорите за държавния бюджет за следващата година. Първото заседание на новия парламент е насрочено от президента Петър Павел за 3 ноември.

Тазгодишните избори за долната камара на чешкия парламент бяха произведени на 3 и 4 октомври. Избирателната активност на изборите беше висока – 68,95 процента.

АНО на Андрей Бабиш постигна убедителна победа на изборите, като получи 34,5% от гласовете на избирателите (с което си гарантира 80 депутати в новия състав на долната камара на парламента).

На второ място, с 23,3%, се класира управлявалата досега дясноцентристка коалиция „Заедно“ (52 депутати). Третото място бе заето от либералната „Кметове и независими“, която досега също беше част от правителството, с 11,2% (22 депутати). На четвърто място се нареди либералната и проевропейска Партия на пиратите, която до миналата година беше част от правителството, с 8,9% от гласовете (18 депутати).

На пето място се класира СПД със 7,8% от гласовете (15 депутати).

Шестият субект в новия парламент са „Автомобилистите“, които спечелиха 6,8% от гласовете (13 депутати). "Автомобилистите" за първи път влязоха в парламента.

Още преди изборите „Заедно“, „Кметове и независими“ и Партията на пиратите категорично изключиха каквато и да било сътрудничество след вота с АНО. Това до голяма степен предопредели развитието на следизборните събития. Още в победоносната си вечер след изборите Андрей Бабиш заяви, че ще разговаря със СПД и „Автомобилистите“ за съставянето на ново правителство. Заедно АНО, СПД и „Автомобилистите“ ще разполагат със 108 депутати в новия парламент, което им дава относително комфортно мнозинство в 200-местната долна камара.

