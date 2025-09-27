Подробно търсене

Партията на чешкия милиардер Бабиш запазва преднината си преди предстоящите парламентарни избори

Асен Георгиев
Бабиш говори пред медиите в Прага. Снимка: АП/Petr David Josek.
Прага,  
27.09.2025 16:49
 (БТА)
Движението на бившия чешки премиер Андрей Бабиш "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) запазва значителната си преднина пред управляващата коалиция "Заедно", показва огласено днес допитване - едно от последните преди изборите, насрочени за 3 и 4 октомври, предаде Ройтерс.

Проучването на агенция "Кантар" за Чешката телевизия показва, че подкрепата за АНО е остава 33% от август насам, докато коалиция "Заедно" е загубила половин пункт и сега се ползва с подкрепата на 19,5% от запитаните.

Партията на Бабиш поддържа от месеци сериозна преднина в проучванията на общественото мнение, като обещава намаляване на данъците, увеличаване на заплатите, повече подкрепа за разходите, ограничаване на имиграцията и противодействие на зелените политики на Европейския съюз.

Нито една партия не се очаква да спечели мнозинство в 200-местната долна камара на парламента.

Бабиш, съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан и на френската крайна десница в евроскептичната група "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, може да потърси подкрепа от антиевропейските и проруски партии или от партията на автомобилистите, отбелязва Ройтерс.

В допитването на агенция "Кантар" от 1 до 19 септември са участвали 1042 души. То е извършено преди допитване на агенция СТЕМ, проведено между 18 и 24 септември, но чиито резултати бяха оповестени в четвъртък. Проучването на СТЕМ показа намаляване на разликата между АНО и "Заедно", отбелязва Ройтерс.

