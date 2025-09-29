Подробно търсене
АФП: На парламентарните избори в Чехия суверенистът Бабиш се изправя срещу европееца Фиала

Ян Флемр от Франс прес
Чешкият премиер Петър Фиала - снимка: AP/Petr David Josek
Прага,  
29.09.2025 13:57
 (БТА)

Чешките гласоподаватели се готвят да изберат в петък и събота новия състав на долната камара на парламента. Изборите може да променят позицията на Чехия по отношение на Украйна, която досега беше белязана от неизменна подкрепа.

"Движението на недоволните граждани" (с абревиатура на чешки АНО) на милиардера Андрей Бабиш, който заедно с унгарския премиер Виктор Орбан основа групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, е начело в проучванията с повече от 30% от гласовете.

Бабиш е с доста осезаемо присъствие на място и се среща с избирателите облечен с тениска. Той също така направи сериозна кампания в ТикТок.

На второ място в проучванията е дясноцентристката коалиция "Заедно" на премиера Петър Фиала с 20% от гласовете.

"Няма да е преувеличение да се каже, че тези избори ще определят геополитическата позиция на Чешката република", особено по отношение на Украйна, казва политологът Петър Юст от Градския университет в Прага.

Досега Чехия, която членува в Европейския съюз (ЕС) и НАТО, подкрепя Киев в отбраната срещу руското нашествие. Тя прие повече от 500 хиляди украински бежанци, от които 300 хиляди все още живеят в Чехия - това е рекорден брой, като се вземе предвид съотношението с общата численост на населението.

Чехите на първо място

Бабиш казва, че иска да постави "чехите на първо място". Той изключва каквото и да било сътрудничество с Фиала и партията "Кметове и независими", която е част от управляващата коалиция и която според проучванията ще спечели 12% от гласовете.

Партията на пиратите, която миналата година се изтегли от управляващата коалиция и която според проучванията ще спечели 9% от гласовете, вече обяви, че не иска да си сътрудничи с бизнесмена, който вече управлява Чехия от 2017 до 2021 г.

С оглед на това като потенциални коалиционни партньори на АНО остават крайнодясната "Свобода и пряка демокрация" (12%), крайнолявото обединение "Стига!" и "Автомобилисти за себе си" - ново формирование, което се обявява против целта за отказ от двигателите с вътрешно горене до 2035 г.

Тези потенциални съюзи биха могли да придадат нов оттенък на чешката външна политика.

Въпреки че Андрей Бабиш не е особено близък с Русия и няма там икономически интереси, той иска да сложи край на разходите, свързани със солидарността по отношение на Украйна.

"Свобода и пряка демокрация" и крайната левица настояват за референдум за излизане от ЕС.

През 2021 година коалицията "Заедно" на Петър Фиала, който е 61-годишен бивш преподавател по политически науки, победи с малко на изборите, като остави АНО на второ място, въпреки че формацията на Бабиш беше сочена за фаворит.

Според Петър Юст обаче е малко вероятно да се повтори този сценарий. Той казва, че Фиала е загубил много избиратели, които го обвиняват, че се е посветил повече на Украйна, отколкото на съгражданите си, и че не си е изпълнил обещанията, като например намаляване на данъците, увеличение на заплатите и реформиране на съдебната система.

Андрей Бабиш, от своя страна, е обект на преследване за измама. Заподозрян е в това, че е извадил селскостопанското си предприятие от състава на холдинга си "Агроферт", за да може то да получи през 2007 година помощ от ЕС, предназначена за малките предприятия.

Той обещава да избягва конфликтите на интереси, ако се върне на власт, но не уточнява как.

Бабиш се бори и с миналото си по време на комунистическата диктатура и нестихващите обвинения, че е бил агент на тайната полиция - нещо, което той отрича.

Президентът на републиката Петър Павел, който бе избран като независим кандидат през 2023 година и който превърна честността си в своя политическа марка, вече даде да се разбере, че може да има проблем с това да назначи Бабиш за премиер, като бъдат взети предвид негативните му епизоди.

Също така държавният глава изучава какви възможности му дава конституцията, за да гарантира бъдещето на Чехия в ЕС и НАТО.

Според журналистката от медията Seznam Zpravy Катаржина Шафаржикова на тези избори залогът е и независимостта на обществените медии, която е застрашена от реформа по подобие на тази в съседна Словакия, в случай в Андрей Бабиш, който обича да се позовава на Доналд Тръмп, се върне на власт.

"Преговорите след изборите ще са сложни и вероятно ще са дълги", прогнозира Петър Юст.

(БТА)

(превод от френски език: Божидар Захариев)

/ЛМ/

