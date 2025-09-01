Бившият чешки премиер Андрей Бабиш е бил нападнат по време на предизборен митинг

Чешкият милиардер и бивш министър-председател на Чехия Андрей Бабиш е бил хоспитализиран днес, след като е бил нападнат от мъж с бастун по време на митинг на фона на предстоящите парламентарни избори следващия месец, предаде Асошиейтед прес.

Нападението е било извършено в град Добра, в източната част на Чехия. Полицията съобщи, че веднага е задържала извършителя и разследва нападението като хулиганство.

Бабиш е бил откаран в болница в близкия град Фридек-Мистек за медицински преглед, съобщи неговата дясна популистка опозиционна партия "Действие на недоволните граждани" (АНО).

Министър-председателят Петър Фиала и министърът на вътрешните работи Вит Ракушан осъдиха нападението, като го нарекоха неприемливо.

Партията "Действие на недоволните граждани" (АНО) на Бабиш, която в момента е в опозиция, има добри шансове да спечели парламентарните избори на 3 и 4 октомври, сочат социологически проучвания.

Бабиш, който стана министър-председател през 2017 г., загуби парламентарните избори през 2021 г. Той се бореше и за предимно церемониалната длъжност на президент на изборите през януари 2023 г., но загуби от Петър Павел, пенсионирал армейски генерал.