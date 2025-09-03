Подробно търсене

В навечерието на оспорвани избори чешкият премиер Петър Фиала заяви, че основният му опонент Андрей Бабиш би си сътрудничил с екстремисти

Владимир Арангелов
В навечерието на оспорвани избори чешкият премиер Петър Фиала заяви, че основният му опонент Андрей Бабиш би си сътрудничил с екстремисти
В навечерието на оспорвани избори чешкият премиер Петър Фиала заяви, че основният му опонент Андрей Бабиш би си сътрудничил с екстремисти
Чешкият премиер Петър Фиала. Снимка: Kay Nietfeld/dpa чрез AP
Прага,  
03.09.2025 21:07
 (БТА)

Чешкият премиер Петър Фиала, който след месец ще се яви на оспорвани избори, заяви днес пред поддръжниците си, че основният му опонент Андрей Бабиш би заплашил демокрацията и позицията на страната в Европа, сключвайки сделки с екстремистки партии, предаде Ройтерс.

На парламентарните избори на 3-4 октомври дясноцентристката коалиция на Фиала ще се изправи срещу партията "Действие на недоволните граждани" (АНО) на Андрей Бабиш, който е евроскептик и съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан.

Според допитване на агенцията за социологически проучвания Ипсос от 28-31 август АНО ще спечели първото място с 32,2 % от гласовете, което ще му даде преднина от 10 пункта пред коалицията на Фиала. Очакванията обаче са до седем партии да успеят да прескочат бариерата от 5 % за влизане в парламента, което означава, че почти сигурно следващото правителство ще трябва да бъде коалиционно.

Фиала каза пред свои поддръжници на Площада на мира в Прага, че европейските корени на страната биха могли да бъдат подкопани, ако Бабиш реши да разчита на крайнодесни или крайнолеви партии.

"Хората са обезпокоени какво ще се случи, ако популистите и екстремистите спечелят", заяви той. "За първи път от 1989 г. насам и аз съм разтревожен", добави Фиала, визирайки годината на Кадифената революция, в която тогавашната Чехословакия се освободи от комунистическото управление.

Фиала се надява, че ще засили подкрепата си сред избирателите на основните партии, като отправи предупреждение относно потенциалните бъдещи коалиционни партньори на своя опонент, отбелязва Ройтерс.

Партията АНО на Бабиш бе основана като проевропейско, центристко и либерално движение през 2011 г., но той след това я превърна в партия, която е настроена срещу Брюксел и имигрантите, и сформира групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент заедно с Орбан и няколко други крайнодесни европейски партии.

/СХТ/

Свързани новини

03.09.2025 16:06

Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия

Правителството на Чехия одобри закупуването на бойни танкове "Леопард" 2A8 от Германия с цел модернизиране на чешката армия, заяви чешката министърка на отбраната Яна Чернохова, цитирана от Ройтерс.  Чехия, която е член на НАТО, ще подпише
03.09.2025 13:24

Бастунът стана част от предизборната борба в Чехия

Чешкият милиардер и бивш министър-председател на страната Андрей Бабиш е бил хоспитализиран, след като е бил нападнат с бастун от мъж по време на митинг за предстоящите на 3 и 4 октомври парламентарни избори, предаде Асошиейтед прес. 
02.09.2025 16:17

МТИ: Орбан пожела на Бабиш бързо възстановяване, след като бившият чешки премиер бе нападнат по време на предизборен митинг

Премиерът на Унгария Виктор Орбан пожела на Андрей Бабиш бързо възстановяване, след като бившият чешки министър-председател беше ударен няколко пъти с патерица по време на предизборно мероприятие в град Добра, Северна Чехия, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ.
01.09.2025 21:41

Бившият чешки премиер Андрей Бабиш е бил нападнат по време на предизборен митинг

Чешкият милиардер и бивш министър-председател на Чехия Андрей Бабиш е бил хоспитализиран днес, след като е бил нападнат от мъж с бастун по време на митинг на фона на предстоящите парламентарни избори следващия месец, предаде Асошиейтед

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:17 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация