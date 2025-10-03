Водещи чешки политици гласуваха на парламентарните избори

Подробно търсене
Божидар Захариев
Чешкият премиер Петър Фиала упражнява правото си на глас на парламентарните избори, 3 октомври 2025 г. - снимка: AP/Darko Bandic
Прага,  
03.10.2025 19:17
 (БТА)
Водещи чешки политици упражниха днес правото си на глас в първия ден от изборите за долната камара на чешкия парламент, предаде чешката новинарска агенция ЧТК.

Един от двамата основни претенденти за премиерския пост - лидерът на опозиционното движение "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като популистко и антиимигрантско) и бивш министър-председател Андрей Бабиш, гласува няколко минути след отварянето на избирателните секции. Той каза пред журналисти, че успех на изборите за него означава мнозинство в парламента и възможност АНО да състави еднопартийно правителство.

Другият основен кандидат за премиер - сегашният министър-председател Петър Фиала, който е лидер на управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" - също гласува днес. След като упражни избирателното си право, премиерът каза, че изборите са важни, защото избирателите решават дали Чехия ще се върне към миналото, или ще продължи към бъдещето. Премиерът изрази надеждата си, че всички граждани ще се възползват от правото си на глас. Той каза също, че не би искал да гадае каква ще бъде избирателната активност, но си пожела да е възможно най-висока.

"Ваше е решението какво ще стане с Чехия през идните години и дали ще сме страна, в която ние, нашите деца и внуци ще живеем добре. Затова гласувайте", призова премиерът.

Чешкият президент Петър Павел и съпругата му Ева също упражниха днес правото си на глас.

Държавният глава прогнозира, че разговорите след изборите ще бъдат сложни заради разделителните линии между сегашната управляваща коалиция и опозицията.

Павел каза пред журналисти, че е имал ясна представа за кого ще гласува.

Президентът изрази мнение, че предизборната кампания е била белязана от напрежение, тъй като както партиите от управляващата коалиция, така и опозиционните сили са се разграничили едни от други.

"Няма да бъде много лесно да бъдат изградени мостове през окопите, които бяха изкопани", заяви Павел, който е бивш военен.

"Няма да бъде лесно и да се сформира мнозинство в долната камара на парламента. Мисля, че разговорите няма да бъдат лесни", каза още чешкият лидер.

Президентът каза пред ЧТК, че предизборната кампания може и да не е била твърде агресивна, но се е отличила с известна липса на съдържателност, що се отнася до предлагането на конкретни решения.

"По време на кампанията чухме много различни обещания, но малко предложения как тези обещания да бъдат изпълнени", заяви президентът, като отбеляза, че е от съществено значение политиците да кажат на хората как ще гарантират сигурността, благоденствието и дългосрочния растеж на Чехия и откъде ще намерят пари за това.

Павел изрази надежда избирателната активност на изборите да е поне на равнището на тази от миналите избори преди четири години. Тогава активността беше над 65 процента.

Чехите избират днес и утре новия състав на долната камара на парламента. В неделя сутринта започват срещи на президента Павел с лидерите на политическите сили, спечелили места в парламента.

Залогът на изборите е дали на власт ще остане сегашната проевропейска управляваща коалиция, състояща се от "Заедно" на премиера Петър Фиала, и от либералната партия "Коалиция и независими", или премиер отново ще стане лидерът на АНО Андрей Бабиш.

Двамата основни претенденти за премиерския пост - Бабиш и Фиала - отправиха тази сутрин последни призиви към избирателите да ги подкрепят, отбелязва Ройтерс.

Бабиш е съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан и се очаква да се отклони от сегашната линия на Чехия по отношение на подкрепата за Украйна. Сегашното чешко правителство се нареди сред първите, които доставиха на Украйна танкове и друга военна техника, и постави началото на т. нар. Чешка инициатива за снабдяване на Киев с артилерийски снаряди.

Бабиш обеща да сложи край на Чешката инициатива по финансови съображения. Той иска НАТО и ЕС да решават проблемите, свързани с Украйна.

"Нямаме пари за нашите хора тук. Нашата програма е за по-добър живот за чешките граждани. Не сме в Украйна", каза 71-годишният Бабиш в сряда по време на телевизионни дебати, излъчени по телевизия "Си Ен Ен Прима Нюз".

Социологическите проучвания сочат, че АНО едва ли ще спечели повече от 30% от гласовете, което най-вероятно няма да е достатъчно за абсолютно мнозинство в парламента.

АНО и "Заедно" изключиха варианта да станат коалиционни партньори след изборите, което означава, че АНО ще се нуждае от подкрепата на крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" и на крайнолявото обединение "Стига!".

