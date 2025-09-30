Чешкият президент Петър Павел направи обръщение във връзка с предстоящите тази седмица парламентарни избори

Чешкият президент Петър Павел направи обръщение към сънародниците си във връзка с предстоящите в петък и събота избори за долната камара на парламента, предаде чешката новинарска агенция ЧТК.

Обръщението бе излъчено по чешката национална телевизия.

Чехия се нуждае от правителство, което ще гарантира нейната сигурност и суверенитет в рамките на общността на демократичните страни, и което няма да я остави на милостта на Русия, каза държавният глава.

"Имаме нужда от правителство, което ще защитава нашия суверенитет в общността на демократичните страни и няма да ни остави на милостта на Русия и на нейните опити да възобнови сферата си на влияние в Средна и Източна Европа. Това съществено би се отразило на нашата свобода, сигурност и икономическо благополучие", подчерта чешкият лидер.

Павел увери, че ще се съобрази с резултатите от изборите и че ще действа в съгласие с конституцията. Президентът призова за сформирането на стабилно и компетентно правителство.

Той призова съгражданите си да гласуват.

Хората, които няма да упражнят правото си на глас, доброволно се смиряват с факта, че вместо тях ще решават други, каза още Петър Павел.

Президентът изрази убеждението си, че изборите ще бъдат честни, и отхвърли твърденията в социалните мрежи, според които вотът ще бъде манипулиран.