Подробно търсене

Чешкият президент Петър Павел направи обръщение във връзка с предстоящите тази седмица парламентарни избори

Божидар Захариев
Чешкият президент Петър Павел направи обръщение във връзка с предстоящите тази седмица парламентарни избори
Чешкият президент Петър Павел направи обръщение във връзка с предстоящите тази седмица парламентарни избори
Чешкият президент Петър Павел - снимка: AP/Petr David Josek
Прага,  
30.09.2025 23:18
 (БТА)

Чешкият президент Петър Павел направи обръщение към сънародниците си във връзка с предстоящите в петък и събота избори за долната камара на парламента, предаде чешката новинарска агенция ЧТК.

Обръщението бе излъчено по чешката национална телевизия.

Чехия се нуждае от правителство, което ще гарантира нейната сигурност и суверенитет в рамките на общността на демократичните страни, и което няма да я остави на милостта на Русия, каза държавният глава.

"Имаме нужда от правителство, което ще защитава нашия суверенитет в общността на демократичните страни и няма да ни остави на милостта на Русия и на нейните опити да възобнови сферата си на влияние в Средна и Източна Европа. Това съществено би се отразило на нашата свобода, сигурност и икономическо благополучие", подчерта чешкият лидер.

Павел увери, че ще се съобрази с резултатите от изборите и че ще действа в съгласие с конституцията. Президентът призова за сформирането на стабилно и компетентно правителство.

Той призова съгражданите си да гласуват.

Хората, които няма да упражнят правото си на глас, доброволно се смиряват с факта, че вместо тях ще решават други, каза още Петър Павел.

Президентът изрази убеждението си, че изборите ще бъдат честни, и отхвърли твърденията в социалните мрежи, според които вотът ще бъде манипулиран.

/БЗ/

Свързани новини

29.09.2025 17:57

Анонимни потребители в Тикток подкрепят радикални партии преди изборите в Чехия, показва проучване на НПО

Стотици анонимни потребители на платформата за споделяне на видеоклипове Тикток все по-активно разпространяват проруски позиции и подкрепят радикални партии преди изборите на 3 и 4 октомври в Чехия, предаде Ройтерс, като се позова на проучване на
29.09.2025 13:57

АФП: На парламентарните избори в Чехия суверенистът Бабиш се изправя срещу европееца Фиала

Чешките избиратели се готвят да изберат в петък и събота новия състав на долната камара на парламента. Изборите може да променят позицията на Чехия по отношение на Украйна, която досега беше белязана от неизменна подкрепа."Движението на недоволните граждани" (с абревиатура на чешки АНО) на милиардера Андрей Бабиш, който заедно с унгарския премиер Виктор Орбан основа групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент, е начело в проучванията с повече от 30% от гласовете.
28.09.2025 02:11

Една седмица преди изборите в Чехия: какво е нужно да знаем?

Остава една седмица до изборите за долната камара на чешкия парламент, които по традиция ще бъдат произведени в петък и събота (на 3 и 4 октомври). В материал на агенция Ройтерс се обръща внимание на най-важните обстоятелства около изборите: Какъв е
27.09.2025 16:49

Партията на чешкия милиардер Бабиш запазва преднината си преди предстоящите парламентарни избори

Движението на бившия чешки премиер Андрей Бабиш "Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) запазва значителната си преднина пред управляващата коалиция "Заедно", показва огласено днес допитване - едно от последните преди изборите, насрочени за 3 и 4 октомври, предаде Ройтерс.
21.09.2025 16:18

Две седмици преди парламентарните избори в Чехия: какво сочат проучванията?

Тазгодишните редовни избори за долната камара на чешкия парламент ще бъдат произведени на 3 и 4 октомври, както повелява чешката традиция – в петък и събота. Какво сочат социологическите проучвания две седмици преди изборите?
15.09.2025 11:41

Чешката опозиционна партия АНО увеличава преднината си преди изборите през октомври

Партията на чешкия милиардер и бивш премиер Андрей Бабиш "Действие на недоволните граждани“ (АНО) увеличи преднината си пред основните управляващи партии преди изборите на 3 и 4 октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на последните проучвания.
03.09.2025 21:07

В навечерието на оспорвани избори чешкият премиер Петър Фиала заяви, че основният му опонент Андрей Бабиш би си сътрудничил с екстремисти

Чешкият премиер Петър Фиала, който след месец ще се яви на оспорвани избори, заяви днес пред поддръжниците си, че основният му опонент Андрей Бабиш би заплашил демокрацията и позицията на страната в Европа, сключвайки сделки с екстремистки партии, предаде Ройтерс.
03.09.2025 13:24

Бастунът стана част от предизборната борба в Чехия

Чешкият милиардер и бивш министър-председател на страната Андрей Бабиш е бил хоспитализиран, след като е бил нападнат с бастун от мъж по време на митинг за предстоящите на 3 и 4 октомври парламентарни избори, предаде Асошиейтед прес. 
02.09.2025 16:17

МТИ: Орбан пожела на Бабиш бързо възстановяване, след като бившият чешки премиер бе нападнат по време на предизборен митинг

Премиерът на Унгария Виктор Орбан пожела на Андрей Бабиш бързо възстановяване, след като бившият чешки министър-председател беше ударен няколко пъти с патерица по време на предизборно мероприятие в град Добра, Северна Чехия, съобщи унгарската новинарска агенция МТИ.
01.09.2025 21:41

Бившият чешки премиер Андрей Бабиш е бил нападнат по време на предизборен митинг

Чешкият милиардер и бивш министър-председател на Чехия Андрей Бабиш е бил хоспитализиран днес, след като е бил нападнат от мъж с бастун по време на митинг на фона на предстоящите парламентарни избори следващия месец, предаде Асошиейтед

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:04 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация