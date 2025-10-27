Чешкият президент натовари спечелелия изборите Бабиш да води преговорите за сформиране на правителство

Чешкият президент Петър Павел натовари днес лидера на спечелилата парламентарните избори в страната популистка партия АНО Андрей Бабиш да води преговорите за сформиране на ново правителство, предаде Ройтерс.

От изборите на 3-4 октомври АНО води разговори с дясната евроскептична партия „Автомобилисти за себе си“ и с крайнодясната евроскептична и антинатовска партия „Свобода и пряка демокрация“, заедно с които би събрала общо 108 места в 200-местната долна камара на чешкия парламент.

Днешното назначение е следващата стъпка към връщането на власт на милиардера и бивш премиер Бабиш, отбелязва Ройтерс.