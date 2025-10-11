Следизборни страсти в Чехия: седмица след парламентарния вот министерските кресла вече са разпределени

Седмица след парламентарните избори в Чехия, които бяха произведени на 3 и 4 октомври и на които първото място бе спечелено от опозиционното досега движение „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на бившия премиер Андрей Бабиш, вече е постигната принципна договореност за ново коалиционно правителство и министерските кресла вече са разпределени между субектите, които ще са част от новата управленска конфигурация.

АНО постигна убедителна победа на изборите, като получи 34,5% от гласовете на избирателите (с което си гарантира 80 депутати в новия състав на долната камара на парламента).

На второ място, с 23,3%, се класира управлявалата досега дясноцентристка коалиция „Заедно“ (52 депутати). Третото място бе заето от либералната „Кметове и независими“, която досега също беше част от правителството, с 11,2% (22 депутати). На четвърто място се нареди либералната и проевропейска Партия на пиратите, която до миналата година беше част от правителството, с 8,9% от гласовете (18 депутати).

На пето място се класира крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) със 7,8% от гласовете (15 депутати).

Шестият субект в новия парламент е дясното движение „Автомобилисти за себе си“, което спечели 6,8% от гласовете (13 депутати). "Автомобилистите", които се обявяват против зелената политика на Европейския съюз, влизат в парламента за първи път.

Още преди изборите „Заедно“, „Кметове и независими“ и Партията на пиратите категорично изключиха каквато и да било сътрудничество след вота с АНО. Това до голяма степен предопредели развитието на следизборните събития. Още в победносната си изборна вечер миналата събота Андрей Бабиш заяви, че ще разговаря със СПД и „Автомобилистите“ за съставянето на ново правителство. Заедно АНО, СПД и „Автомобилистите“ ще разполагат със 108 депутати в новия парламент, което им дава относително комфортно мнозинство в 200-местната долна камара.

Основната пречка пред договарянето на ново правителство бяха някои възгледи на СПД, а именно тяхното предизборно обещание да се борят за референдум за излизане от Европейския съюз и НАТО. Тази пречка обаче бе умело преодоляна, след като крайнодясната партия заяви, че ще участва в новото правителство посредством свои експерти, а не чрез политически номинации.

По този начин бързо се стигна до разбирателство. В петък (10 октомври) в чешкото медийно пространство бе разпространена новината, че АНО се е договорило със СПД и с „Автомобилисти за себе си“ за разпределението на министерските позиции в новото правителство.

В него ще има общо 16 министри, като се брои и премиерът. АНО ще разполага с девет места в кабинета, три места ще има СПД, а „Автомобилистите“ ще разполагат с четири.

Освен с премиер, АНО ще разполага още с постовете министър на финансите; на промишлеността; на здравеопазването; на труда; на образованието; на вътрешните работи; на регионалното развитие, и на справедливостта. Експерти на СПД ще станат министри на отбраната, земеделието и транспорта. Представители на „Автомобилистите“ ще бъдат министрите на външните работи, на културата, на околната среда, и на спорта.

Очаква се две от най-важните министерски кресла да бъдат заети от дългогодишни сътрудници на Андрей Бабиш – прогнозите са министър на финансите да стане заместник-председателката на АНО Алена Шилерова, а министър на промишлеността и търговията – Карел Хавличек, който също е заместник-председател на АНО. Хавличек беше министър на промишлеността и търговията, а също и министър на транспорта в предишното правителство на Бабиш, а Шилерова – министърка на финансите. Очаква се министър на външните работи да стане досегашният евродепутат и почетен председател на „Автомобилисти за себе си“ Филип Турек.

Договорено е също новият председател на парламента да е от СПД, се казва в материал на чешката национална телевизия. Идната седмица ще продължат разговорите за съгласуването на приоритетите между програмите на коалиционните партньори.

Президентът Петър Павел обяви, че ще номинира новия премиер най-рано след първото заседание на новия парламент, което е насрочено за 3 ноември. Държавният глава каза също, че няма как сформирането на ново правителство да стане по-бързо предвид конституционната процедура. Президентът поиска от Бабиш да го запознае с приоритетите и ориентацията на бъдещото управление.

Държавният глава изтъкна като водещи принципи, които непременно да бъдат взети предвид при съставянето на новия кабинет, категоричната принадлежност на Чехия към Европейския съюз и НАТО, външната политика да поставя специален акцент върху човешките права, а също така и укрепването демократичните институции.