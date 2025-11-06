Правителството на Чехия подаде оставка месец след поражението си на парламентарните избори

Месец след като претърпя поражение в парламентарните избори, дясноцентристкото правителство на Чехия обяви, че подава оставка днес, предадоха световни новинарски агенции.

Бившият вече премиер Петър Фиала посочи, че това е формална стъпка за предаването на властта на новото правителство, което ще бъде сформирано от Андрей Бабиш, чиято партия изборите през октомври. Настоящото правителство ще остане на власт докато Бабиш не номинира бъдещите министри, което не се очаква да бъде постигнато в близките няколко седмици.

Президентът Петър Павел ще приеме оставката на правителството по-късно този ден.

Евроскептичната партия на Бабиш "Действие на недоволните граждани" (известна с абревиатурата си на чешки език АНО) се стреми да състави правителство до средата на следващия месец с крайнодясната партия Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и дясното движение „Автомобилистите“, което води кампания срещу политиките за намаляване на въглеродните емисии. Оставката на правителството се изисква по силата на чешката конституция, веднага щом бъде избран нов председател на парламента.

Предстоящите предизвикателства

Програмата на партиите победители в изборите се очаква да доведе до по-високи държавни разходи, намалена подкрепа за Украйна във войната срещу Русия и по-силно противопоставяне срещу миграционната и климатичната политика на ЕС за разлика от правителството на Фиала. Президентът Петър Павел натовари Бабиш със задачата да сформира ново правителство, но все още не го е назначил официално за министър-председател на страната. Двамата държавници ще се срещнат следващата седмица, за да обсъдят текущите преговори за съставяне на кабинет.

Президентът заяви вчера, че ще попита Бабиш как ще отстрани конфликта на интереси, произтичащ от собствеността му върху няколко компании, включително притежавания от него конгломерат "Агроферт", съставен от стотици фирми, специализирани в областта на селското стопанство, химическата и хранителната промишленост, които получават десетки милиони евро национални и европейски субсидии.

В Чехия получаването на държавна помощ и поръчки е правно несъвместимо с изпълняването на правителствена длъжност.

Неясноти относно номинираните министри на Бабиш

Петър Павел уточни, че ще се противопостави срещу номинираните министри, които поставят под съмнение ангажиментите на Чехия към ЕС и НАТО. Това най-вече се отнася за бъдещия министър на отбраната, който според коалиционното споразумение ще бъде даден на депутат от СПД, която от своя страна заяви, че ще номинира независим експерт. "Автомобилистите" поемат ресора на министерството на външните работи според местни медии, като подчертават избора на бившия състезател и личност, известна в интернет пространството, Филип Турек, който в миналото е правел публикации в социалните мрежи с нацистки предмети и е имитирал нацистки поздрави. Турек отрече твърдението, че симпатизира на нацистите, и постави под съмнение автентичността на публикациите, като заяви, че те са били проява на лош хумор от негова страна.

Бабиш отказа да коментира поименните номинации на министри.