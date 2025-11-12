Чешкият президент призова победителя на парламентарните избори да покаже как ще сложи край на конфликта на интереси

Подробно търсене

Габриела Иванова
Андрей Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори в Чехия Андрей Бабиш, говори пред медиите. Снимка: АП/Darko Bandic
Прага ,  
12.11.2025 19:41
 (БТА)

Победителят на парламентарните избори в Чехия Андрей Бабиш трябва да обясни публично как възнамерява да сложи край на конфликта на интереси, произтичащ от бизнес дейността му, преди да бъде назначен официално за премиер, заяви днес чешкият президент Петър Павел, цитиран от Ройтерс. 

Партията на Бабиш "Действие на недоволните граждани" (АНО) спечели изборите миналия месец и в момента формира правителство с две малки крайнодесни партии. Бабиш е заявил, че ще спазва закона, който урежда бизнес интересите на членовете на правителството, но все още не е уточнил как точно ще го направи.

Темата се превръща в основно препятствие пред завръщането му на власт след четири години в опозиция, отбелязва Ройтерс. Според президентството назначаването на Бабиш без ясно изявление по въпроса би могло да доведе до нарушаване на конституцията и дори до загуба на европейски субсидии.

"Президентът продължава да изисква от Андрей Бабиш до момента на назначаването му за министър-председател публично да обяви как ще реши конфликта на интереси", се казва в официалното изявление на президентството.

След срещата си с чешкия президент Бабиш заяви, че ще разгледа материалите, които му е предоставил президентът, но не уточни какви действия ще предприеме. Бабиш притежава стотици компании, повечето от които са част от групата "Агроферт", действаща в областта на земеделието, хранителната промишленост, химическата индустрия, здравеопазването и други сектори в Чехия и Централна Европа.

Много от неговите предприятия получават местни и европейски субсидии - например според размера на земята или броя на животните, както и финансиране за модернизация и средства от обществени поръчки.

Антикорупционната организация "Прозрачност без граници" заяви, че за да прекрати напълно конфликта на интереси, Бабиш трябва или да продаде компаниите си, да се откаже от участие в обществени поръчки, или да остане извън правителството.

/НС/

Към 20:10 на 12.11.2025 Новините от днес

