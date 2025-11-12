Правителството в оставка на Чехия ще внесе отново в парламента проектобюджета на страната за 2026 г., заяви премиерът Петр Фиала

Подалото оставка правителство на Чехия ще внесе отново проектобюджета на страната за 2026 г. в новоизбрания парламент, за да може той да започне обсъждания по него, заяви днес премиерът на страната Петр Фиала, цитиран от Ройтерс.

Проектобюджетът предвижда дефицит от 286 милиарда крони (приблизително 13,7 милиарда долара), който отговаря на около 2 на сто от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Първоначалното разглеждане на проектобюджета на Чехия беше преустановено, след като парламентът бе разпуснат след изборите, проведени на 3 и 4 октомври.

Повторното внасяне в парламента на проектобюджета беше поискано от спечелилата изборите формация АНО (ANO), водена от Андрей Бабиш, която в момента води преговори за съставяне на ново правителство.