Подробно търсене

Правителството в оставка на Чехия ще внесе отново в парламента проектобюджета на страната за 2026 г., заяви премиерът Петр Фиала

Марин Милков
Правителството в оставка на Чехия ще внесе отново в парламента проектобюджета на страната за 2026 г., заяви премиерът Петр Фиала
Правителството в оставка на Чехия ще внесе отново в парламента проектобюджета на страната за 2026 г., заяви премиерът Петр Фиала
Министър-председателят на Чехия в оставка Петр Фиала. Снимка: AP/Darko Bandic
Прага,  
12.11.2025 15:21
 (БТА)

Подалото оставка правителство на Чехия ще внесе отново проектобюджета на страната за 2026 г. в новоизбрания парламент, за да може той да започне обсъждания по него, заяви днес премиерът на страната Петр Фиала, цитиран от Ройтерс.

Проектобюджетът предвижда дефицит от 286 милиарда крони (приблизително 13,7 милиарда долара), който отговаря на около 2 на сто от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Първоначалното разглеждане на проектобюджета на Чехия беше преустановено, след като парламентът бе разпуснат след изборите, проведени на 3 и 4 октомври.

Повторното внасяне в парламента на проектобюджета беше поискано от спечелилата изборите формация АНО (ANO), водена от Андрей Бабиш, която в момента води преговори за съставяне на ново правителство.

/ИЦ/

Свързани новини

06.11.2025 16:17

Правителството на Чехия подаде оставка месец след поражението си на парламентарните избори

Месец след като претърпя поражение в парламентарните избори, либерално-консервативното правителство на Чехия обяви, че подава оставка днес, предадоха световни новинарски агенции.
14.10.2025 18:06

Победителят на изборите в Чехия Бабиш даде сигнал, че коалиционните преговори ще продължат няколко седмици

Спечелилата изборите в Чехия партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) се е съсредоточила върху изготвянето на политически дневен ред с две по-малки партии и ще пристъпи към разговорите за постовете в правителството идния месец, заяви днес
09.10.2025 09:01

Кандидатът за премиер на Чехия Бабиш каза, че подкрепата на Прага за Украйна трябва да идва по линия на ЕС, а не пряко от националния бюджет

Милиардерът и кандидат за премиер на Чехия Андрей Бабиш обяви, че няма намерение да оказва пряка бюджетна подкрепа за финансиране на оръжие за Украйна, но добави, че няма нищо против чешки предприятия да изнасят военна продукция за Киев, предаде
04.10.2025 20:13

Партията на Андрей Бабиш отбеляза убедителна победа на изборите в Чехия - какво следва?

В петък и вчера в Чехия бяха произведени избори за долната камара на парламента, която е с 200 места.При 100% преброени бюлетини резултатът от изборите сочи убедителна победа за движението „Действие на недоволните граждани“ (известно с абревиатурата си на чешки език АНО и окачествявано като дясно, популистко и антиимигрантско) на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш - АНО получава 34,5% от гласовете на избирателите.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:34 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация