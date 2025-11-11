Община Шумен организира конкурс за най-красива коледна украса

Община Шумен организира конкурс „Коледната магия на Шумен“ за най-красива празнична украса, съобщиха днес от пресцентъра й.

Конкурсът е в пет категории – за най-красиво украсена сграда или фасада, двор или външно пространство, населено място, за украса от природни и рециклирани материали, както и за цялостна концепция и принос към празничната атмосфера.

В конкурса, организиран под мотото „Украси, сподели, усмихни се!“, могат да участват всички, които искат да добавят личен принос към коледния дух в общината - образователни институции, етажни собствености, бизнес и административни сгради, търговски обекти, културни институции и организации, пенсионерски клубове, здравни и медицински заведения и обекти, социални центрове и услуги, индивидуални и групови участници, цели населени места от община Шумен и др.

Желаещите да се включат в конкурса трябва да подадат заявление с име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, имейл, като приложат пет снимки или видео (до две минути), показващи украсата в реална среда. Заявленията за участие в конкурса се приемат до 17:00 часа на 15 декември, на имейл - e.dimcheva@shumen.bg.

Всички подадени предложения ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Община Шумен по реда на пристигането им. Между 15 и 30 декември комисия ще разгледа подадените кандидатури – на място и по приложените снимки или видеоклипове.

Всеки участник в конкурса ще получи сертификат. Класираните от първо до трето място ще получат специални плакети и награди, които ще бъдат връчени до края на януари на допълнително определена дата.

В Шумен е организиран и международен конкурс „Моята мечта за Коледа“. Целта му е да стимулира творчеството и въображението на авторите, участващи със стихотворение, приказка, разказ, есе или рисунка.