България беше първата страна в Европа, която реши да не внася руски газ, каза министърът на енергетиката Жечо Станков на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Организатор на форума е Центърът за изследване на демокрацията.

Имаше и все още има търговци, които чрез "суап сделки" и други начини препродават същите молекули на територията на България. В началото на 2028 г., може би по-рано, транзитът също ще бъде намален или ще бъде спрян за всички държави членки в нашия регион, каза Станков.

В края на октомври Съветът на ЕС съобщи, че е приел преговорната си позиция, свързана с предложението за прекратяване на доставките на руски газ. Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана за внос на газ от Русия. Държавите от ЕС са съгласни от 1 януари 2028 г. забраната да се прилага изцяло, но настояват вносът на руски газ да бъде забранен от 1 януари догодина, със запазване на преходен срок за съществуващите договори. Изпълнението на краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., може да продължи до 17 юни догодина, докато дългосрочните договори може да се изпълняват до 1 януари 2028 г., според решението.

Европа е много активна в търсенето на решение на проблемите и въпросите, които в момента са актуални не само на територията на България, но и в цяла Европа, заяви енергийният министър.

Всички проекти, които бяха разработени през последните 10 години, бяха проекти, които са изцяло свързани с енергийната сигурност и с повишаването на конкурентоспособността на българския енергиен сектор и българския бизнес. България не само е отговорна за сигурността на енергоснабдяването за нашия вътрешен бизнес, за нашите граждани, но вече показахме на нашите съседи, че сме отговорни за сигурността на енергоснабдяването в южната и източната част на Европа, коментира още Станков.

Преди форума министърът заяви, че количествата горива на територията на страната са достатъчни, за да захранят българските граждани и бизнеса за дълъг период от време.