Областната дирекция на МВР в Добрич почете загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Директорът и заместник-директорът на Областната дирекция на МВР Добрич старши комисар Красимир Манолов и комисар Светослав Савов поднасят венец на паметната плоча на загиналите полицаи в двора на храм "Св. Георги" в Добрич, снимка: Пресцентър на ОД на МВР в Добрич
Добрич,  
08.11.2025 11:06
 (БТА)

По повод професионалния празник на българската полиция Областната дирекция на МВР (ОД) – Добрич отдаде почит на служителите, загинали в изпълнение на служебния си дълг, съобщиха от пресцентъра на полицията. Директорът на ОД МВР - Добрич старши комисар Красимир Манолов и заместник-директорът комисар Светослав Савов поднесоха венец пред паметната плоча на загиналите полицаи в двора на църквата "Св. Георги".

Ръководството на дирекцията поздравява всички служители по повод Архангеловден и професионалния им празник, като им пожелава здраве, смелост и достойнство в мисията да пазят реда и спокойствието на гражданите. "Поднасяме признание към тези, които са пожертвали живота си в името на обществото. Пожелаваме на нашите колеги успех и безопасна служба", казаха от ръководството на Областната дирекция на МВР в Добрич. 

Областната дирекция на МВР в Добрич отличи 33-ма свои служители за високи професионални резултати и проявен професионализъм. Общо 24 служители са получили писмена похвала, а девет са наградени с повишение в длъжност, съобщи преди дни директорът на  ОД МВР - Добрич старши комисар Красимир Манолов.

/ТТ/

