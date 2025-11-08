Църквата "Свети Архангел Михаил" в Пазарджик отбеляза храмовия си празник

Църквата "Свети Архангел Михаил" в Пазарджик отбелязва днес храмовия си празник, като миряни дойдоха в светата обител още в ранните часове.

Дойдох да се помоля за помощ на ангелите, да сме здрави цялото семейство. Нищо не става без помощ свише, трябва да вярваме и да бъдем по-смирени, каза Ана Атанасова, която запали свещ и да почете празника.

В празничния ден литургия отслужи архиерейския наместник на Пазарджишка духовна околия Боян Кочев. Той призова миряните да се обърнат към Бог и да живеят в мир.

Храм "Свети Архангел Михаил" в Пазарджик е построен през 1860 година в тогавашния квартал "Чиксалън". Инициатори за изграждането му са известният пазарджишки възрожденец Рашко Хаджиилиев, заедно с единомишлениците си Илия Костадинов, Тодор Владев и Христоско Цоков. Градежът е дело на брациговските майстори Христо Боянин и Дамян Попов-Петковичин, сочи информацията в официалния сайт на Архиерейското наместничество в Пазарджик. Църквата е трикорабна базилика, разделена с два реда колони. Отгоре колоните завършват с капители, украсени с растителни орнаменти. Камбанарията се намира в църковния двор, северно от храма. В пристройките към храма е имало училище, просъществувало до 1940 година.