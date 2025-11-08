Катастрофа затвори снощи за повече от три часа пътя Асеновград - Чепеларе, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян. Движението в района вече е възстановено.

Сигнал за пътния инцидент в района между село Хвойна и "Синия хан" е подаден в 21:05 часа. Първоначално движението по второкласния път е било изцяло ограничено и в двете посоки. В късните часове полицията е започнала да пропуска автомобилния трафик в едната лента.

Катастрофата е между два леки автомобила. Единият от тях е навлязъл в насрещната лента и се удря челно в другия.

От полицията посочиха, че са пострадали петима души, сред които и две деца. Едното от децата е прието в болница. Няма опасност за живота на пострадалите.

В четвъртък, на същия път, в района на село Хвойна, стана тежка катастрофа, която за няколко часа блокира движението. Пътният инцидент е бил между лек автомобил Фиат "Пунто", управляван от 57-годишен мъж от Пловдив и товарен камион "Скания". На прав участък от пътя леката кола е навлязла в лентата за насрещно движение и се е ударила в камиона. Пострадал е 57-годишният пловдивчанин, който е приет за наблюдение в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" - Пловдив.

На 31 октомври, отново край село Хвойна, загина мотоциклетист, извършвал маневра изпреварване.