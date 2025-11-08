Полицията в България чества своя професионален празник. По традиция той се отбелязва в навечерието на Архангеловден (8 ноември).

Отбелязва се от 1999 г. с Решение 38 на Министерски съвет от 29 януари 1999 г. , по информация на Отдел "Справочна" на БТА.

За първи път празникът се чества на 21 ноември 1924 г. (Събор на св. Архангел Михаил по ст. ст.). От 1943 г. до 1993 г. празникът не се отбелязва. Честването се възстановява през 1994 г. по предложение на Националния полицейски синдикат в деня на църковния празник Събор на св. Архангел Михаил - 8 ноември.

Празникът беше отбелязан вчера с тържествена церемония пред сградата на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) в столицата. Почетни знаци за заслуги бяха връчени на директора на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен старши комисар Георги Гендов и на директора на ОД на МВР в Бургас старши комисар Владимир Маринов. Вътрешният министър връчи почетно отличие за доблест и заслуга – трета степен на директора на ГДНП главен комисар Захари Васков и почетно отличие за доблест и заслуга – втора степен на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Заедно ще продължим да градим образа на системата така, че и ние, и гражданите да сме горди с полицейската професия, каза по време на тържеството министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от МВР. Той благодари и на семействата на униформените за търпението и разбирането към работата на близките им.