Подробно търсене

С тържествена церемония и поднасяне на цветя беше отбелязан професионалният празник на българската полиция

Лилия Йорданова
С тържествена церемония и поднасяне на цветя беше отбелязан професионалният празник на българската полиция
С тържествена церемония и поднасяне на цветя беше отбелязан професионалният празник на българската полиция
В Главна дирекция „Национална полиция“ се проведе тържествена церемония по повод 8 ноември – професионален празник на българската полиция, и честване на Деня на свети Архангел Михаил. На снимката (от ляво надясно): заместник-министърът на вътрешните работи Любомир Йосифов, заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, главният секретар на МВР Мирослав Рашков и директорът на Главна дирекция „Национална полиция" главен комисар Захари Васков. Снимка: Владимир Шоков/БТА
София,  
07.11.2025 16:57
 (БТА)

С тържествена церемония беше отбелязан професионалният празник на българската полиция – 8 ноември, и Денят на свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда. Церемонията се състоя пред сградата на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) в столицата.

"На вашите плещи лежи голямата отговорност да сте първи там, където другите се колебаят да стъпят. Благодаря ви, че въпреки напрежението, рисковете и предизвикателствата, вие продължавате с чувство за дълг да служите на обществото", каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в словото си. Той отбеляза, че Министерството на вътрешните работи има нужда от развитие, модернизация и увереност в собствените си сили.

"Професията полицай не е просто служба, а призвание. На този ден отдаваме почит на всички, които с достойнство, чест и себеотдаване изпълняват своя дълг денонощно, с риск за собствения им живот“, каза в приветствието си директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков.

Почетни знаци за заслуги бяха връчени на директора на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен старши комисар Георги Гендов и на директора на ОД на МВР в Бургас старши комисар Владимир Маринов. Вътрешният министър връчи почетно отличие за доблест и заслуга – трета степен на директора на ГДНП главен комисар Захари Васков и почетно отличие за доблест и заслуга – втора степен на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

По време на церемонията водосвет отслужи Мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия синод. Поднесени бяха венци и цветя в памет на служителите на МВР, загинали при изпълнение на задълженията си. 

На събитието присъстваха директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов, заместник-министърът на вътрешните работи Любомир Йосифов, заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, началникът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, главният секретар на МВР Мирослав Рашков и служители на полицията.

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:22 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация