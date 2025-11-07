С тържествена церемония и поднасяне на цветя беше отбелязан професионалният празник на българската полиция

С тържествена церемония беше отбелязан професионалният празник на българската полиция – 8 ноември, и Денят на свети Архангел Михаил – покровител на служителите на реда. Церемонията се състоя пред сградата на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) в столицата.

"На вашите плещи лежи голямата отговорност да сте първи там, където другите се колебаят да стъпят. Благодаря ви, че въпреки напрежението, рисковете и предизвикателствата, вие продължавате с чувство за дълг да служите на обществото", каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в словото си. Той отбеляза, че Министерството на вътрешните работи има нужда от развитие, модернизация и увереност в собствените си сили.

"Професията полицай не е просто служба, а призвание. На този ден отдаваме почит на всички, които с достойнство, чест и себеотдаване изпълняват своя дълг денонощно, с риск за собствения им живот“, каза в приветствието си директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков.

Почетни знаци за заслуги бяха връчени на директора на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен старши комисар Георги Гендов и на директора на ОД на МВР в Бургас старши комисар Владимир Маринов. Вътрешният министър връчи почетно отличие за доблест и заслуга – трета степен на директора на ГДНП главен комисар Захари Васков и почетно отличие за доблест и заслуга – втора степен на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

По време на церемонията водосвет отслужи Мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия синод. Поднесени бяха венци и цветя в памет на служителите на МВР, загинали при изпълнение на задълженията си.

На събитието присъстваха директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов, заместник-министърът на вътрешните работи Любомир Йосифов, заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, началникът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, главният секретар на МВР Мирослав Рашков и служители на полицията.