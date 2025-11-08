Зеленчуците, плодовете и киселото мляко са с най-голям дял в здравословното меню на българина, по данни на НСИ

Зеленчуците, плодовете и киселото мляко са с най-голям дял в здравословното меню на българина, сочат данни на Националния статистически институт, публикувани на интернет страницата му. НСИ отбелязва днешния Европейски ден на здравословното хранене с данни за потреблението на основни здравословни храни и напитки в България през 2024 г.

Средногодишното потребление на основни здравословни храни и напитки на човек в България през миналата година е включвало: зеленчуци – 76 кг, плодове – 60 кг, кисело мляко - 28 кг, риба и рибни продукти - 7 кг, плодови сокове, сиропи, нектари – 9 л, ядки - 2 кг.

Балканската диета е разнообразна, балансирана с високо съдържание на плодове и зеленчуци, зърна и по-малко месо, което я прави здравословна, посочи миналата година проф. Теодора Ханджиева-Дърленска, специалист по хранене и диететика, фармакология и токсикология. Според проф. Ханджиева-Дърленска балканският модел на хранене е много близък до средиземноморската диета, която е една от най-популярните. Тя акцентира върху киселото мляко, бялото саламурено сирене, пчелните продукти, зърнените храни, сезонните плодове и зеленчуци, които са част от балканския модел на хранене.

Хранителна диета, богата на плодове и зеленчуци и бедна на месо и млечни продукти, може да предотврати около 15 милиона смъртни случая по целия свят всяка година, показва нов анализ, съобщи агенция ДПА в началото на октомври тази година. Препоръчваната диета от комисия Eat-Lancet се състои предимно от пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения като леща и червен боб, с умерени или малки количества риба, млечни продукти и месо. Изследователите пишат: "В момента всички национални диети се отклоняват съществено от препоръчваната здравословна диета, но преминаването към този модел би могло да предотврати приблизително 15 милиона смъртни случая годишно (27 на сто от общия брой смъртни случаи в световен мащаб). Такъв преход би намалил честотата на много специфични незаразни заболявания и би насърчил здравословното дълголетие".

Европейският ден за здравословно готвене и хранене се отбелязва за първи път през 2007 г., първоначално в 14 страни членки на Европейския съюз по инициатива на Европейската асоциация на професионалните готвачи и организацията "Евро-ток". Целта е да се демонстрира на децата в Европа важността на балансираното хранене.