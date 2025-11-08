Лидерът на "ДПС- Ново начало" честити професионалния празник на полицаите

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски честити професионалния празник на полицаите. Поздравявам всички български полицаи за всеотдайността, с която изпълняват своя дълг към държавата и обществото, за които сигурността на хората не е просто работа, а мисия, пише в съобщение, изпратено до медиите, от пресцентъра на "ДПС- Ново начало".

"На Архангеловден своя професионален празник отбелязва българската полиция - служителите на реда, на които всички доверяват сигурността, спокойствието и реда за всеки град, село, за всеки дом. Тези, които са призвани да пазят границите на България и Европа", се казва още в съобщението.

За да имат българските полицаи сигурността да изпълняват с професионализъм и отдаденост задълженията си, отговорност на политиците е да гарантираме развитието и модернизацията на структурите, условията на труд, сигурността на служителите на реда и техните семейства - за което винаги трябва да разчитат, посочва Делян Пеевски.

Полицията в България чества днес своя професионален празник. По традиция той се отбелязва в навечерието на Архангеловден (8 ноември). Празникът беше отбелязан вчера с тържествена церемония пред сградата на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) в столицата.