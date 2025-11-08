Новозеландският режисьор Лий Тамахори, снимал филм за Джеймс Бонд, почина на 75-годишна възраст

Новозеландецът Лий Тамахори, режисирал филм от поредицата за Джеймс Бонд, почина на 75-годишна възраст, предаде АФП, като цитира неговото семейство. Смъртта му е настъпила на 7 ноември, петък.

Той е смятан за една от най-влиятелните личности от маорски произход в развлекателната индустрия.

Забелязан през 1994 г. в Холивуд заради филма си Once Were Warriors - история за насилието и бедността в маорско семейство в Нова Зеландия, Тамахори режисира през 1995 г. първия си американски филм "Водопадите на Мълхоланд” с Ник Нолти и Джон Малкович.

Лий Тамахори, който работи и по епизоди от сериала "Семейство Сопрано", след това се специализира в пълнометражни екшън филми. През 2002 г. режисира "Не умирай днес" с Пиърс Броснан в ролята на Джеймс Бонд и Хали Бери като неговата партньорка.

Актьорът Темуера Морисън, който изигра главната роля във филма Once Were Warriors, отдаде почит на "един изключителен човек". "Само като погледнем колко маори са се впуснали в тази индустрия, колко маори е успял да наеме благодарение на кастингите си", коментира той пред Radio New Zealand.