Аджерпрес: Румънските писателки Бландиана и Чезеряну ще представят страната си на Международния панаир на книгата във Виена

Писателките Ана Бландиана и Руксандра Чезеряну ще представят Румъния на Международния панаир на книгата във Виена (Buch Wien 25) между 12 и 16 ноември, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на Румънския културен институт (РКИ).

РКИ участва в Панаира с литературна програма и щанд с книги, организирани от Националния център за книгата и Румънския културен институт във Виена, в партньорство с Министерството на културата, TRADUKI и Donau Lounge.

„Пазарът на немскоезични книги е от съществено значение за утвърждаването на съвременната румънска литература, а участието на Румъния в Buch Wien 2025 ни дава възможност да представим на австрийската публика най-новите публикации на румънскоезични автори от Румъния и Молдова, продължавайки сътрудничеството си с мрежата TRADUKI и партньорите в европейското културно пространство“, каза председателят на РКИ Ливиу Себастиан Жикман, цитиран в прессъобщението на РКИ.

Под лозунга “Wir Sind Was Wir Schreiben“/„Ние сме това, което пишем“ румънското присъствие представя във Виена четири гласа от румънската литература: Ана Бландиана, Руксандра Чезеряну, Флорин Иримия и Юлиан Чокан.

На щанда на РКИ (B09) в Международния панаир на книгата във Виена ще бъдат изложени нови заглавия на румънски автори, преведени на немски език, книги и албуми, издадени от издателство РКИ, преводи, публикувани с подкрепата на програмите за финансиране на РКИ, осъществени чрез Националния център за книгата, томове от книгите на РКИ Виена и книги, предоставени от партньорски издателства.

За първи път РКИ предлага възможност за закупуване на книги директно на щанда, в партньорство с „Диаспора Читеще“ (Diaspora Citeste).

Виенският международен панаир на книгата е най-важното литературно събитие в Австрия, като в тазгодишното издание участват 300 изложители, 510 автори и ще бъдат проведени 421 събития.

