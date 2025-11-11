Английската футболна асоциация подвигна обвинение на играч на Бърнли за плюене по феновете на Лийдс

Подробно търсене

Мирослав Димитров
Barrington Coombs/PA via AP
Лондон,  
11.11.2025 19:20
 (БТА)

Полузащитникът на Бърнли Анибал Межбри беше обвинен в неприемливо поведение от Английската футболна асоциация за предполагаемо плюене по феновете на Лийдс Юнайтед по време на домакинската победа на отбора му с 2:0 във Висшата лига през октомври.

Инцидентът е станал около 67-ата минута, съобщи ФА. Межбри влезе като резерва в 83-ата минута.

"Твърди се, че играчът е действал в нарушение на Правилата на играта и по неподходящ начин е използвал обидно и неприлично поведение, като е плюел по или в посока на привържениците на Лийдс Юнайтед...“, се казва в изявление на ФА.

22-годишният тунизийски национал, който премина в Бърнли от Манчестър Юнайтед миналата година, има срок до 28 ноември, за да отговори на обвиненията.

Бърнли, който се изкачи в елита, е точно над зоната на изпадащите на 17-то място в класирането с 10 точки от 11 мача и ще бъде домакин на третия в класирането Челси на 22 ноември след паузата за националните отбори.

