Утре се променя организацията на движението между 98 и 100 км на АМ „Тракия“ в област Пазарджик

Утре (6 ноември) от 8:00 ч. до 18:00 ч. в участъка от 98 до 100 км на автомагистрала (АМ) „Тракия“ в област Пазарджик ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът ще преминава в свободните ленти.

От пътната агенция апелират шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Днес временно е ограничено движението между 99 и 100 км на магистралата, където се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица.