Естония призова Китай да се присъедини към САЩ и Европа и да окаже натиск върху Путин

Естонският външен министър Маргус Цахкна призова Китай да спре икономическата си подкрепа за войната на Русия в Украйна и да се присъедини към усилията на САЩ и Европа за натиск върху руския президент Владимир Путин, който да доведе до споразумение с Киев за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

Цахкна се срещна в Пекин с китайския си колега Ван И, като руската агресия срещу Европа и търговията бяха високо в дневния ред на разговорите.

"Китай казва, че не е част от този въоръжен конфликт, но е пределно ясно, че има огромно влияние върху Русия – влияние, което нараства с всяка изминала седмица, тъй като руската икономиката е слаба", заяви естонският външен министър пред Ройтерс.

След като се срещна с китайския си колега Си Цзинпин в Южна Корея миналата седмица, американският президент Доналд Тръмп заяви, че двамата ще работят за край на войната в Украйна. Тръмп подчерта също, че Си "ще помогне", макар че по време на срещата им американският президент не оказа натиск върху Китай за намаляване на доставките на руски петрол.

"Президентът Тръмп също заяви, че натискът върху Русия е много важен и че Китай трябва да се присъедини. Мисля, че Китай може да направи много, ако се присъедини към натиска върху Русия за прекратяване на войната", коментира Маргус Цахкна.

Руската инвазия в Украйна доведе до напрежение в отношенията между Китай и ЕС. Европейските лидери неведнъж посочваха като основен проблем именно китайската подкрепа за Москва, но това не промени позицията на Пекин.

Естония гледа на Русия като на основната заплаха за своята сигурност. От септември зачестиха нарушенията на европейското въздушно пространство от руски дронове. Именно в този период три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути. "Това не е последица от кризата в Украйна. Това са добре планирани и организирани тествания на единството на НАТО", смята Маргус Цахкна.