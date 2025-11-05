Украйна преименува копейката на шаг като поредна стъпка към отдалечаване от влиянието от Русия

Украйна планира да преименува националните си монети, носещи името "копейка", за да се подчертае отдалечаването от влиянието от Русия. Това заяви Андрий Пишни, управител на Украинската централна банка (НБУ), като добави, че се надява промяната на името да бъде извършена още през настоящата година, предаде Ройтерс.

Украйна въведе националната си валута гривна през 1996 г., пет години след като получи независимост от Съветския съюз. Страната започна да сече собствени монети, но запази старото съветско название "копейка" (копійка на украински). Новите монети, които ще се наричат "шах", имат за цел да се възстанови историческата справедливост, както и да се отбележи поредната стъпка към отдалечаване от влиянието на Русия, приблизително четири години след като Москва предприе пълномащабано нахлуване в страната.

"Трябва най-накрая да завършим паричната реформа и да премахнем всякаква връзка с Москва. Защото ние имаме свое собствено наименование и е време да си го върнем", заяви Пишний в интервю за Ройтерс.

Украинският парламент (Върховната рада) подготвя дебати по законопроект за промяната, а централната банка организира обществени обсъждания, изложби и други събития, за да повиши информираността относно предложението, добави той.

Наименованието "шах" (означаващо стъпка), идва от древноукраински произход и се използва както на територията на Украйна, така и в украинското парично броене (от 16-ти до 17-ти век).

По време на Украинската революция от 1917-1921 г. банкноти с името "шах" са въведени в обръщение като реални пари, като това е записано в закон, допълни Пешний.

"Важно е да се отбележи, че названието "копейка" е запазено само в три от 15-те бивши съветски републики – Русия, Беларус и Украйна", каза управителят на централната банка.

Руският език остава роден за много украинци, като в началото на 2000-те години населението на страната имаше предимно положително отношение към Русия. Войната обаче накара мнозина да се откажат от руския език и култура, които Москва твърди, че защитава.

Стотици села и градове в Украйна промениха имената на улиците си, а паметници на съветски и руски личности бяха демонтирани. Паметни плочи на руски писатели, артисти и учени, които са живели или работили в Украйна, също бяха премахнати.

Младите украинци откриват наново националната си история и култура, възраждайки интереса към украински писатели, поети, художници, музиканти и други известни личности.

Проучване, проведено от Киевския международен институт по социология през септември, показва, че около 91 на сто от украинците имат негативно отношение към Русия, докато само 4 на сто я оценяват положително.

Някои критици на тази идея поставят под съмнение навременността на промяната, тъй като военният бюджет е силно натоварен.

Няма да има допълнителни разходи, тъй като единствената монета в обращение – тази от 50 копейки (около 1 американски цент) – ще бъде постепенно заменена с монета от 50 "шаха", обяви Пишний