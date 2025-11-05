Подробно търсене

В НАТО експертизата на резервистите се слуша много повече, отколкото на тези, които са в армията, казаха от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“

Николай Трифонов
В НАТО експертизата на резервистите се слуша много повече, отколкото на тези, които са в армията, казаха от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“
В НАТО експертизата на резервистите се слуша много повече, отколкото на тези, които са в армията, казаха от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“
БТА, София (5 ноември 2025) Конференция на тема: „Визия за информационно превъзходство с принос на България в НАТО и Европейската отбрана 2035: 60 г. АУВ, 25 г. ГИМ в МО“, се провежда в Централния военен клуб. На снимката: председателят на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ полк. о.з. Вилис Цуров. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЕВ)
София,  
05.11.2025 15:52
 (БТА)

В НАТО експертизата на резервистите се слуша много повече, отколкото на тези, които са в армията, защото те имат по-широк кръгозор. Това каза полк. о.з. Вилис Цуров – председател на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, на конференция, посветена на визията за информационно превъзходство, в Централния военен клуб в София. Форумът е организиран от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик" и Атлантическия клуб.

Тази експертиза е много ценна и вероятно някой ден и в България ще стане много ценна, защото това са хора с опит, които са излезли от армията, на които им идват и други идеи, и биха били много по-полезни и дори морално удовлетворени от това, че могат да помогнат на националната сигурност, коментира Вилис Цуров.

Според Цуров много от хората в държавните организации се плашат да говорят пред обществеността, за да не кажат нещо, което не е в интерес на организацията.

/АБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:12 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация