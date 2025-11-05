В НАТО експертизата на резервистите се слуша много повече, отколкото на тези, които са в армията, казаха от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“

В НАТО експертизата на резервистите се слуша много повече, отколкото на тези, които са в армията, защото те имат по-широк кръгозор. Това каза полк. о.з. Вилис Цуров – председател на Управителния съвет на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“, на конференция, посветена на визията за информационно превъзходство, в Централния военен клуб в София. Форумът е организиран от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик" и Атлантическия клуб.

Тази експертиза е много ценна и вероятно някой ден и в България ще стане много ценна, защото това са хора с опит, които са излезли от армията, на които им идват и други идеи, и биха били много по-полезни и дори морално удовлетворени от това, че могат да помогнат на националната сигурност, коментира Вилис Цуров.

Според Цуров много от хората в държавните организации се плашат да говорят пред обществеността, за да не кажат нещо, което не е в интерес на организацията.